İncesu’da tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Belediye konferans salonunda gerçekleşen tiyatro gösterisine vatandaşlarla birlikte Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da katıldı. Tiyatro programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Karayol, “İncesuluların tiyatroya önem verdiğini belirterek, "Sosyal Belediyecilik anlamında önemli programları vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz, halkımızla daha çok sosyal faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonda bizlere keyifli dakikalar yaşatan tiyatro oyuncularına teşekkür ederim emeklerine sağlık” diye konuştu.

İHA