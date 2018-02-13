İncesu’de ‘Zeytin Dalı’ Parkı yapılıyor

İncesu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçede aralıksız yaptığı çocuk oyun parkları ve yeşil alan çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yeni yapılan parka ‘Zeytin Dalı’ adını verdiklerini söyleyen Başkan Karayol, 15 bin metrekara yeşil alanın bulunacağı parkın; halı saha, basketbol sahası, oyun grupları, fitness spor aletleri, kamelya, barbekü, led aydınlatma ve otomatik sulama sistemi ile modern bir park olacağını belirtti. Başkan Karayol, “Belediyemizce 3. Etap ve 4. Etap TOKİ bölgelerinde yapılan 20 bin metrekarelik parkın bitirilmesi aşamasına gelmiş bulunmaktayız, parkımızın ismini Zeytin dalı parkı olarak belirledik ve Afrin Şehitlerimizin anısına bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Şuan’ da yürütülmekte olan Afrin deki Zeytin Dalı harekâtında Allah ordumuza başarılar versin İncesu Belediyesi olarak ordumuzun her zaman yanındayız onlar için dua ediyoruz Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah bu terör örgütününde hep beraber el ele omuz omuza üstesinden geleceğiz, Allah şehitlerimize rahmet eylesin gazilerimize acil şifalar versin” diye konuştu.

İHA