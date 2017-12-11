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Jandarmaya 'tatlı' teşekkür

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayını çözen jandarma ekiplerine, eşyalarını teslim almaya gelen vatandaşlar tatlı ikramında bulunarak teşekkür etti.

Jandarmaya 'tatlı' teşekkür
İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölgede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda PTS, MOBESE ve güvenlik kameraları incelenerek Mehmet B. ve Murat Ş. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Zanlıların, ilçe genelinde birçok eve girerek hırsızlık yaptıkları ve 216 kalem malzeme çaldıkları belirlenmişti. Haklarında işlem başlatılan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda şu ana kadar Mehmet B. ve Murat Ş.'nin gerçekleştirdiği 35 hırsızlık olayı aydınlatılırken, malzemelerini teslim almaya gelen vatandaşlar jandarma ekiplerine tatlı ikram ederek teşekkür etti.
 
İHA
 
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