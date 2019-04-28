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Karadenizliler İncesu'da buluştu

Kayseri’nin İncesu İlçesinde düzenlenen 'Küçük Karadeniz Fırtınası İle Bahar’a Merhaba Diyelim Mi?' organizasyonunda Karadenizliler bir araya geldi.

Karadenizliler İncesu'da buluştu

"Kayseri’de yaşayan Karadenizliler için düzenlenen organizasyonda Karadeniz kültürünü ve şenliklerini merak edip katılan bir çok insan var" diyen, Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yöndem: “Bugün küçük Karadeniz fırtınası ismini verdiğimiz Karadenizliler buluşmasındayız. Dünyam Hastanesi her zaman bu tür organizasyonlarda yer almaktan mutlu olduğu için bu organizasyona biz de destek verdik. Kayseri’de çeşitli şehirlerden gelip yerleşen Karadeniz insanının kültürünü yaşatmak için bu organizasyon yapıldı. Organizasyon da Karadeniz şenliklerini merak ettikleri için Kayserili misafirlerimiz de var. Herkes çılgınca eğleniyor. Ben de Dünyam Hastanesi idarecisi olarak burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.
Küçük Karadeniz Fırtınası organizasyonun da davetliler yemeğin ardından Karadeniz yöresine ait kıyafetler, müzikler ve kemençe eşliğinde büyükten küçüğe herkes uzunca süre horon tepip eğlendiler.
 

İHA

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