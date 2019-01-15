Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karayol, Belediye Önünde Coşkuyla Karşılandı

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti teşkilatı ve belediye çalışanları tarafından coşkuyla karşılandı. 

Karayol, Belediye Önünde Coşkuyla Karşılandı

AK Parti İncesu İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve ilçe teşkilat mensupları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar, Cumhur ittifakı ile AK Parti 4. Dönem Belediye Başkan Adayı Zekeriya Karayol'u belediye önünde karşıladı. Başkan Karayol'a çiçek ve 4. dönem olması sebebiyle Parti İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz tarafından plaket verildi. Başkan Karayol konuşmasında; "Cumhur İttifakı İncesu Belediye Başkan adaylığım için tebrik ettiler. Bizler de bütün hemşehrilerimizi belediyemizde ağırladık. Teşkilatımızın bütün mensuplarına, meclis üyelerimize ve hemşehrilerimize teşekkürlerimizi ileterek ilk günkü aşkla hiç kimseyi ötekileştirmeden herkes ile her zaman olduğu gibi samimiyet ve güven dolu hemhal olarak hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerİncesuİncesu Belediye Başkanı Zekeriya KarayolZekeriya KarayolAk PartiTeşkilat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.