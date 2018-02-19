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Öğrencilerden askerleri duygulandıran destek 

İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerlere yazdıkları mektup ve şiirlerle destek veren öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar ve şiirler, okuyanları duygulandırdı. 

Öğrencilerden askerleri duygulandıran destek 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlatmış solduğu Zeytin Dalı Harekatı'na İncesu Garipçe Mahallesi'ndeki öğrenciler küçücük yürekleri ve duygularını döktükleri mektup ve şiirlerle destek verdi.
Garipçe Mahallesi İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencilerinin verdiği desteğe karşılık İncesu İlçe Jandarma Komutanlığından bir Astsubay ve iki Uzman Jandarma ziyaret ederek teşekkür etti.
Garipçe Mahallesi İlköğretim Okulu 3-A Sınıfı öğrencilerinden Ecrin Balcı, yazdığı mektupta, "Biz sizlerin sayesinde bu sıralarda oturuyoruz. Sizleri her zaman özlüyoruz. Haberlerde görüyoruz sizleri, hep yanınıza gelmek istiyoruz. Yatmadan önce bol bol dua ediyorum. Yanınızda olamasak da kalbimiz, canımız ve kanımızla sizinle beraberiz" diyerek askerlere destek verdi.
Öğrencilerden Fatma Polat ise, "Sizler, bizlerin kahramanlarısınız. Ben de sizler gibi vatanı korumak istiyorum. Şimdilik sizler için yapabileceğim tek şey bol bol dua etmek. Hepiniz annenizi, babanızı, kardeşinizi, karınızı çocuklarınızı bırakıp bu vatan için savaşıyorsunuz. Atatürk'ün dediği gibi 'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur. Ezan dinmez, bayrak inmez" diye yazdı.


İHA
 

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Zeytin DalıAfrinİncesu
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