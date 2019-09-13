TARİHİ KERVANSARAY’DA ÜZÜM FESTİVALİ

Festivale Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri milletvekili Dursun Ataş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara milletvekili Yıldırım Kaya, İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İyi Parti Büyükşehir Belediye meclis grup başkanvekili Kazım Yücel ve çok sayıda davetli ve çiftçiler katıldı.



Akşener Ekim’de İncesu’ya geliyor

Festivale katılacağı söylenen ancak son anda çıkan başka program nedeniyle katılamayan İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in sesli mesajı dinletildi. Akşener mesajında “Festivalin başarılı olmasını diliyorum. İlk ziyaretimi Ekim ayında Kayseri’de İncesu’ya yapacağımı sizlere duyurmak istiyorum” dedi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an tilaveti işe başlayan festival halk oyunları ile devam etti.

Festivale katılamayanların telgrafları da okundu. Telgraf gönderen isimler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.







İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek yaptığı açılış konuşmasında, İncesu ve tarihi kervansaray ile ilgili bilgiler verdi. Başkan İlmek, İncesu’da her köşede bir tarih yattığını söyledi.









Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İncesu, tarihi dokuyu en güzel sergileyen, gelişmeye açık önemli ilçelerimizden. Zaman zaman diğer ilçelerin İncesu’yu kıskandığı biliyorum ama yapacak bir şey yok, üzüm yiyeceksen İncesu’da yiyeceksin. Amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Çok çeşitli üzümler sergilenecek. Bu gibi etkinlikler bizim birlik beraberliğimizi pekiştiriyor. İncesu’ya hiçbir zaman ötekileştirmeden yardımcı olduk. Bütün ilçelerimizi sayarken İncesu’yu da sayarak dahil ediyoruz, 16 ilçemizde hizmet gayretindeyiz. Biz insanların gönlünde yer etmeye muhtacız, biz duaya muhtacız. Mustafa İlmek başkanımızla el ele verip sizlere hizmet etmeyi ibadet olarak bileceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.







AK Parti Kayseri Milletvekili, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız da yaptığı konuşmada tarihi bir handa yapılan bu festivali hazırlayan herkese teşekkür etti. Yıldız, “Kayseri’yi gerek sanayi gerekse kültürel faaliyette hangi sektörde olursak olalım en iyi seviyeye çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara milletvekili Yıldırım Kaya ise “Buraya gelirken eğlenecek iki çift gördük, ellerini açtılar, birinde hilal, diğerinde yıldız vardı. Diyarbakır’da sivilleri katledenler duyun, görün bu halk birlikte yaşamak istiyor, birlikte yaşamamıza hiçbir terör hareketi engel olamayacak. Kayseri Anadolu’nun yıldız kentidir. İncesu, Kayseri ile yarışır olmuş. Anadolu insanı cehaletle mücadele etti, üretimden asla kopmadı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyük Belediye başkanını çağırdığını bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak çağırması nedeniyle, her başkanın seve seve koşarak gittiğini söyleyen Kaya 81 ilin belediye başkanıyla da görüşmesi gerektiğini söyleyerek, “Cumhuriyet’i ilelebet birlikte yaşayacağız” dedi.







Kaya konuşmasını şöyle sürdürdü: “Anadolu topraklarına göz dikenler Anadolu insanının birliğini gelsinler burada görsünler. Birlik beraberlik önüne hiçbir terör hareketi önüne geçemeyecek. Atatürk ülkeyi kurtarmak için Anadolu'ya kendini emanet etti. Cumhuriyeti kurdu. Sanayileşme kalkınma ekonomi oldu ilk işi. Kayseri’ye uçak fabrikasını kurdu. Anadolu insanı cehaletle mücadele etti, üretimden vazgeçmedi. Türkiye'nin birlik bütünlüğe ihtiyacı olduğunu bir kez daha anladık.”





İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün de bu festivalle çiftçinin ürününün pazar bulması ve katma değerinin artması için önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 26. üzüm yarışmasında birinci olan 61 numaralı üzüm kasasının sahibi Yahya Karasu, ikinci olan 53 numaralı Hüseyin Karasu, üçüncü olan 35 numaralı kasa sahibi Mustafa Köse, dördüncü olan 72 numaralı kasa sahibi Mustafa Volkan ve beşinci olan 75 numaralı kasa sahibi Alperen Bozkoyun’a ödülleri takdim edildi. Festival sonunda emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı.







