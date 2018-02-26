Vali Kamçı sanayicilerle bir araya geldi 

İncesu OSB’de düzenlenen toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, İncesu Kaymakamı Barış Demirtaş, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ile bölgede faaliyet gösteren sanayiciler katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, İncesu OSB’de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri’nin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye’de sanayici ve iş adamları bakımından Kayseri’nin öncü bir vilayet olduğunu anlatan ve toplantıya katılanların yaptıkları yatırım ve sağladıkları istihdamla bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarına işaret eden Vali Kamçı, Kayseri’nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu OSB'sinin de yatırımcılarımıza çok güzel imkânlar sunduğunu ifade etti.

İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya ise sanayi bölgesinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler vererek, 35 firmanın şu an üretim halinde olduğunu ve bu sayıyı artırmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve toplantıya katılan sanayiciler, 2017 yılının faaliyetlerini değerlendirerek, 2018 yılında yapılacak çalışmalar hakkında istek ve önerilerini ilettiler.



İHA

