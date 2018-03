İstanbul’da altın değerinde 1 puan

Temsilcimiz Kayserispor’un, İstanbul’da Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakayı yerinde takip etmek için kurşun kubbeler şehri Aziz İstanbul’a gittik.

Maçtan önce temsilcimizin kamp yaptığı otele giderek takım üzerinde daha fazla gözlem yapmak imkanı bulduk ve yöneticilerimizle fikir alışverişi yaptık. Başta Başkan Erol Bedir olmak üzere tüm takım ve teknik heyet oldukça temkinli, kendinden emin ve rahat bir görüntü sergiliyordu. Hafta içinde Emre Bol’un yaptığı “Kayserispor bulunduğu yeri hak etmiyor, kadro kalitesi ligdeki yerini yansıtmıyor.” gibi açıklamaları takıma dört farklı dilde tercüme ettirerek izleten başkan Bedir’in amacı takımı bu sözlerle motive etmekti. Edindiğim tüm bu gözlemlerden sonra; takımın dışarıya verdiği görüntü ve sayın başkanın sıcak ve içten tavrıyla maç hakkındaki düşüncelerini paylaşmasından çıkardığım sonuç takımın İstanbul’dan puan veya puanlarla döneceği yönündeydi. Zaten bu fikrimi başkan beyle de paylaştım. Takımı stada uğurladıktan sonra biz de tribündeki yerimizi almak için Kadıköy’ün yolunu tuttuk.

Ülker Stadyumu’na ulaşır ulaşmaz temsilcimizin onbirini elime aldığımda beklenilen isimlerin formaları aldığını gördüm. Sumudica herhangi bir sürprize mahal vermemiş, haftalardır birbiriyle uyum içinde oynayan takımını bozmadan sahaya sürmüştü. Sadece kanatlarda Mendes ile beraber kimin görev alacağı konusu beni heyecanlandırıyordu. Varela gibi çok teknik bir oyuncunun sakatlığını atlatamaması nedeniyle Fenerbahçe’nin en zayıf karnı olan sol koridorda göreve yapması, muhtemel Hasan Ali’nin veya İsmail’in karşısında olamayacak olması beni en çok üzen durumdu. Neden bunu söylediğimi geçen yıl oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçlarında Varela’nın Fenerbahçe’nin sol koridor oyuncularına neler yaptıklarını izlemesi yeterli olacaktır. Mendes’e eşlik edecek olan ismin Güray olduğunu öğrenmemle birlikte Sumudica’nın çok zekice bir tercih yaptığını analiz ettim. Güray Fenerbahçe’ye attığı jeneriklik gollerle hem Fenerbahçe’nin belalısı hem de sol ayaklı sol ön oyuncusu olduğu için Mendes bu kez sağ kanatta görev alacaktı. Böylece Sumudica Fenerbahçe’nin en zayıf karnı olan sol bölgenin karşına temsilcimizin en teknik oyuncusunu sahaya sürmüştü. Bu son derece yerinde ve isabetli bir başlangıç kararıydı. Fenerbahçe ise klasik Aykut Kocaman taktiği(4-2-3-1 ) ile sahadaydı. Pazar günü lider Galatasaray’ın Trabzonspor’a yenilmesiyle iyice morallenen ve maça kesin üç puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe’de kalede Kameni, sol bekte Hasan Ali, sağ bekte Isla göbekteki ikili de Roman Neustadter ile Neto hemen onların önünde Josef ve Ozan sağ kanatta Dirar, sol kanatta takımın beyni Valbuena, on numara pozisyonunda Guiliano ve ileri uçta ise Hollandalı golcü Janssen vardı. Tribünlerde maça olan ilgi çok olmasa da azımsanmayacak bir taraftar kitlesi yerini almıştı. Kayserisporumuz’u desteklemeyen gelen bir grup taraftarımızda Ülker Stadyumu’nda kendilerine ayrılan misafir tribünde sarı-kırmızılılara destek vermek için yerlerini almıştı.

Maçın başlamasıyla birlikte iki takımda öncelikli olarak birbirlerini tartar bir görüntü sergiledi. İlk yarının ortalarına doğru Kayserispor daha olgun ataklar geliştiren ve rakipten korkmayan bir görüntü sergiliyordu. Fenerbahçe’nin o maça hükmeden, sürekli atak geliştiren bir tarzı yoktu aksine Kayserispor rakibine oranla sahayı daha iyi kullanıyor ve rakip alana geçtiğinde ayağı yere basan ataklar geliştiriyordu. Sumudica kendi oyun tarzından taviz vermemiş, Fenerbahçe’den korkmamış, oyun planını rakibine göre kurmamıştı bu Kaysersipor’un Fenerbahçe deplasmanında ayakta durmasını sağlayan en önemli etkendi. Kayserispor sahada kendi oyununu oynuyordu. Maçtan önce düşündüğümüz gibi Fenerbahçe’nin yumuşak karnı sol koridor Kaysersipor’un ataklarını olgunlaştırıp sonuçlandırmaya çalıştığı bölgeydi ve bu bölgede Mendes-Lopes ikilisinin Hasan Ali-Valbuena ikilisine üstünlüğü çok net gözükmekteydi. Valbuena’nın orta alana sık sık yaklaşarak takımı orta alandan yönetmek istemesi kaptırılan toplarda bu bölgede Fenerbahçe’yi daha zor durumlara düşürüyordu.

Fenerbahçe sezon başından beri bireysel hatalarla oldukça fazla gol yemişti bunu maç önü yazımda da dile getirmiştim. Fenerbahçe savunma hattına yapılacak baskılarla bu hatalardan önemli fırsatlar yakalanabileceği kanısındaydım. Nitekim maçın 41.dakikasında Fenerbahçe’nin Rus stoperi Roman Neustadter’in geri pasında Neto ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu yaptığı presle topla buluşan Umut düzgün ve sert bir vuruşla Kameni’yi avladı ve temsilcimiz deplasmanda bu golle 0-1 öne geçti. İlk yarının son diliminde gelen bu gol tam tadından yenmez bir hal oluşturacaktı derken Ozan Tufan’ın kırmız kart görmesi gereken bir pozisyonda ayak bileğinden sakatlanarak yerde kalan Deniz Türüç’ün yerde acı içinde kıvrandığı bu poziasyonun devamında Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları kendilerine yakışmayan bir Fair-Play örneği sergiledi ve topu dışarı atmaları gereken bir durumda rakibin eksik kalmasından da faydalanarak golü, video hakem uygulamasına rağmen kırmız kartı görmesi gereken Ozan Tufan kaydetti ve skora 45.dakikada 1-1’lik denge geldi ve iki takım bu skorla soyunma odasının yolunu tuttu.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte tribünlerinde desteğini alan Fenerbahçe rakip kalede etkili görünmeye çalıştı. Hafta içi yazdığım yazıda Fenerbahçe’nin yan toplarda ve özellikle kornerlerde etkili savunmacıları olduğunu ve bu isimlere dikkat edilmesi gerektiğini yazmıştım maalesef maçtan önce ön gördüğümüz kötü senaryo gerçekleşti. İlk yarının sonunda eşitliği yakalayan Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında da 50. Dakikada kullanılan bir köşe vuruşunda Roman Neustadter ile golü buldu ve 2-1 öne geçti. Bu golden sonra Güray, Boldrin değişikliği ile takımı etkileyen Sumudica’nın çabaları 62. Dakikada yine bir duran topta kimsenin beklemediği bir iş yapan Valbuena’nın kaleye gönderdiği top önce direkten döndü ardından bomboş durumda bulunan Josef de Souza takımını temsilcimiz önünde 3-1 öne geçiren skoru çok rahat bir şekilde kaydetti.

3-1’den sonra özellikle akıllara Galatasaray deplasmanı geldi. Takım acaba üst üste yediği gollerden sonra dağılır mı, futbolcular demorilize olup maçı bırakır mı gibi sorular gelmeye başladı. Ancak Kayserispor pes etmeye niyetli değildi, temsilcimiz maçın 68.dakikasında kazandığı bir serbest vuruşta ceza sahasına inen top son olarak Neto’ya çarpıp Fenerbahçe fileleri ile buluştu ve maç 3-2’ye geldi.

Bu dakikadan sonra maç tam bir teknik adam hamlelerine dönüştü Kasyerispor teknik direktörü Marius Sumudica tüm riskleri alarak Mendes’in yerine Kayserispor taraftarının çok şeyler beklediği Asamoah Gyan’ı sahaya sürerken Aykut Kocaman ise 3-2’yi korumak amaçlı üst üste iki değişiklik yaptı. Aykut Hoca önce Ozan’ın yerine taze kan olarak Mehmet Topal’ı ardından ayağında top tutan, top saklama becerisi olan ve takımına faul kazandıran Valbuena’yı kenara alarak yerine Alper’i soktu. Tam da bu anda işte maçın kaderi değişti çünkü Valbuena’nın oyundan alınmasıyla Fenerbahçe takımının orkestra şefi dışarda kalmış, şefi dışarda kalan diğer oyuncular panik havasına bürünerek kendi sahasında 3-2’yi koruma için telaşlı şekilde hareket etmeye başlamıştı. Temsilcimizde ise Mendes’in yerini Gyan’a bırakmasıyla sağ kanada Deniz Türüç geçmiş Boldrin on numara pozisyonuna kaymış, Umut ise sol ön bölgeye geçmişti. Deniz-Hasan Ali eşleşmesi gerek Hasan Ali için gerekse de Fenerbahçe için çok iyi sonuçlar getirmemişti. Deniz Türüç karşısında oldukça zorlanan Hasan Ali’nin yardımına gelmesi gelen gereken Alper’in de ters kanada geçmesiyle Kayserispor kendi sağ koridoru, rakibin sol koridorunda bulunmaz bir hazineye denk gelmişti. Maç boyu zaten atakların çoğu sağ kanatta Lopes-Mendes ikilisinden olgunlaşmıştı ve bu maçın son anlarına doğru oldukça arttı. Deniz’in yetenekleriyle sık sık bu bölgeden Fenerbahçe kalesini tehdit eden temsilcimiz 90+5. dakikada Hasan Ali’nin Deniz’e yaptığı faul sonucu maçın son atağını gerçekleştirmek üzere ceza sahasının sağ ön bölümünden serbest vuruş kazandı. Sumudica son atakta kaleci Lung’u da hücuma göndererek en azından bir puanı istiyordu. Nitekim Deniz Türüç’ün kestiği topta oluşan karambolde topla buluşan Kana-Biyik topu kaleye yollamak istediyse de vurduğu top Gyan’a asist oldu ve Gyan yaptığı kafa vuruşuyla Kadıköy’de skoru 3-3 yaptı ve golün santrası dahi yapılmadan hakem Halil Umut Meler mücadeleyi bitiren düdüğünü çaldı. Gyan’da Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü Fenerbahçe’ye atmış oldu ve yavaş yavaş kendi kalitesini gösteren işler yapmaya başladı. Sonuçta büyük maçlarda büyük topçular sahne alır sözü dün gece Kadıköy’de bir kez daha doğruluk payını arttırdı.

Golden sonra büyük ve haklı bir sevinç yaşayan teknik heyet ve oyuncular Gyan’ın golünü doyasıya kutladılar. Açıkçası Kayserispor ortaya koyduğu futbol ve mücadeleyle Kadıköy’den puansız ayrılsaydı bu hiç de adaletli bir sonuç olmazdı diye düşünüyorum. Bu sonuçlardan sonra temsilcimiz puanını 18’e çıkarırken Fenerbahçe’de puanını 16’ya yükseltti. Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada kendi evinde temsilcimizle berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında oldukça büyük bir darbe alırken temsilcimiz, hafta içi Kaysersipor’un bulunduğu yeri hak etmediğini iddia edenlere en iyi cevabı sahada gerek oynadığı futbolla gerekse de aldığı puanlarla vermiş oldu. Temsilcimiz ayrıca Fenerbahçe’ye Spor Toto Süper Lig’de yenilmeme serisini de üç maça çıkarmış oldu.

Kayserispor, Fenerbahçe’den aldığı bu puanla birlikte bu sezon üst sıralarda kalmaya devam edeceğinin de mesajını vermiş oldu. Temsilcimiz 10 haftası geri kalan ligde Beşiktaş ile birlikte 18 puanla ligde üçüncülüğü paylaşıyor. Oynanan oyun, mücadele, hırs ve azim devam ettikçe inanıyorum takımımız Kayseri şehrini ve Kayserispor’a gönül verenleri gururlandırmaya devam edecektir.

Son olarak bizi güzel bir şekilde ağırlayan Kayserispor yönetimine ve tribündeki yerlerini alan kıymetli Kayserispor taraftarlarına ve bize haftanın en güzel ve en zevkli müsabakalarından birini izleten sahada ter döken iki takımın tüm futbolcularına teşekkürlerimi sunuyorum.



MAÇIN ADAMI: DENİZ TÜRÜÇ: Kaysersipor’un yıldızı geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada sahada en çok iş yapan oyuncuydu. Direk gol atıp, asist yapamasa da dün gece topu her ayağına aldığında Fenerbahçe’nin korkulu rüyası oldu. Deniz özellikle maçın son bölümlerde temsilcimizin getirdiği tüm ataklarda başroldeydi ve hücum organizasyonlarının tamamını yönetti. Nitekim son goldeki faul de kendisine yapıldı ve onun ceza sahasına gönderdiği topa son olarak Gyan dokundu ve Kayserispor Kadıköy’den 1 puanla döndü.