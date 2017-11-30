K. Has’ta çalınan 2 puanımız

Süper Lig’in 13. haftasında kendi evinde konuk ettiği Medipol Başakşehir ile berabere kalarak puanını 23’e çıkaran Kaysersipor’un zirve yürüyüşü devam ediyor.

Ligin 9. haftasında Kardemir Karabükspor’a 1-0 mağlup olduktan sonra çıktığı son 5 maçta da rakiplerine boyun eğmeyen sarı-kırmızılılar, bu dönemde Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerken Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile ise berabere kalarak 3 zorlu maçtan toplamda 3 puanla ayrılırken zirve yarışı yaptığı rakiplerinden puanlar almayı başardı.

Ligde 13. hafta sonunda puanını 23’e çıkaran ekibimiz, aynı puana sahip Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ardında averajla 5. sırada kendine yer buldu.

Kayserispor, zirve mücadelesi verdiği takımlarla oynadığı maçlarda sezonun ilk karşılaşmasında Galatasaray’a 4-1 mağlup olurken deplasmanda Fenerbahçe, kendi evinde ise Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon sahalarında oynadıkları 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlik alarak 15 puanı hanesine yazdırırken iç sahada rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

Kayserispor, sahasında Göztepe’yi 1-0, Antalyaspor’u 2-0, Bursaspor’u 3-1 ve Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti, Osmanlıspor ‘la 2-2, Trabzonspor ile 0-0, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda da 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 6 maçta 8 puan toplayan Kayserispor, iki kez sahadan mağlup ayrıldı. Diğer yandan iç sahada rakip filelere 11 gol gönderen Kayseri ekibi, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Maçın tamamına yakınında rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan temsilcimizde Umut Bulut’un ve Ryan Mendes’in yakaladığı pozisyonları değerlendirememesinin yanına hakem Alper Ulusoy’un kötü yönetimi de eklenince temsilcimiz hedeflediği 3 puan yerine sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Özellikle Başakşehir ’in attığı golde topu eliyle düzelttiği açıkça görülen Adebayor’un ve Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir kulübünün maç sonu da devam eden açıklamaları ne fair-play ne de centilmenlik ruhuna yakıştı. Aldığı iyi sonuçlarla kamuoyunun takdirini kazanan Başakşehir Kulübü’nün Kayserispor maçında ve sonrasında olanlar sebebiyle sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyet ve taraftarına bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. Başakşehir takımı, oyuncuları ve hocasını rakibe saygı tümcesinin ne anlama geldiğini bir kez daha düşünmeye davet ediyorum.

Ortaya koyduğu oyun ve mücadele anlamında Kaysersipor’un çok gerisinde kalan Başakşehir takımının hakem tarafından görülmeyen bir elle bulduğu gol sonucu hak edilmeyen bir puanı hanesine yazdırdı.

Temsilcimiz ise sahasında yine taraftarı ile bütünleşti ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bu sezon iç sahada en etkili takımlardan biri olan Kayserispor, evinde ağırlayacağı takımlara büyük sıkıntı yaşatacak gibi görünüyor. Ligin ilerleyen haftaları için Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’den alınan puanların ligin sonuna doğru gelindiğinde ne denli önemli olduğu ortaya çıkacaktır.

Kayserispor artık bir sistem takımı olmayı başarmış gibi görünüyor, Sumudica’nın kafasındaki oyun şablonu belli ve bu şablon oyuncu grubu tarafından iyi benimsenmiş halde. Sakat ve formda olmayan yıldızların da katılımıyla ligde daha çok ses getirecek bir Kayserispor bizi bekliyor. Oynanan bu pozitif futbol hem kente hem seyircilere de yansımış durumda bu güzel havanın bozulmadan daha iyiye gitmesi en büyük dileğimiz. Kaysersipor’un çıkışı sürüyor, daha yukarı ve en ileriye doğru gitmek için şimdi olduğumuzdan daha iyi ve daha güçlü olmalıyız. Başarılar Kayserispor.

Maçın Adamı: Stephane Badji

27 Yaşındaki Senegal’li ön libero geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla Şamil ile birlikte Kayserispor’un rakibi ilk karşıladığı orta alanda savunma gücünü oldukça yüksek seviyede tutmayı başardı. Anderlecht’ten gelen siyahi yıldız en son oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde gösterdiği performansla hem taraftardan hem de basından geçer not aldı.

