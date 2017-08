Kadir Has'ta mutlu açılış

Kayserispor – Göztepe müsabakası öncesinde yazmış olduğum “Göztepe Maçı Öncesi Son Çıkış” adlı yazımda Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda oynanan ve farklı kaybedilen Galatasaray müsabakasından sonra Kayserispor’un Göztepe mücadelesine ilk on birde bir dizi revizyonlara giderek başlaması gerektiğini anlatmıştım.Sumudica bizleri duymuş olmalı ki hafta içi sohbetlerde ve basına verilen demeçlerde sistemde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini deklare etse de bunun rakibi ters köşe yapma planı olduğunu 4-2-3-1 dizilişiyle gösterdi. Kayserispor’da kalede Muammer’in, kanatlarda Güray ve Varela’nın, orta alanda Şamil’in ve on numara mevkiinde ise Deniz Türüç ’ün başlaması yerinde kararlardı. Ayrıca Kayserispor yabancı sınırlaması olmayan ülkemizde ilk on birinde sadece dört yabancı oyuncuya forma vererek en çok yerli oyuncuyla sahada olan takımlardan biriydi.Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçına oranla daha derli toplu bir görüntü sergileyen ekibimiz ilk yarıda saha ve seyirci desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü eline aldı ve rakibine oranla daha etkili oldu. Topla rakibine karşı daha çok oynayan Kayserispor’da Deniz Türüç ‘ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Varela, kaleci Beto’dan dönen topu tamamladı ve maçın tek golünü kaydetti. Varela, bu ligin teknik açıdan en iyi ilk beş oyuncusu arasına girecek yetenek ve kalitede. Ayrıca kondisyon açısından da hocanın istediği duruma geldiğinde Güray’la birlikte daha etkili kanat hücumları yapacaklardır. Deniz Türüç, Kayserispor adına dün gecenin en etkili ismiydi; gurbetçi futbolcunun hırsı, azmi ve isteği oldukça yüksekti. Her ne kadar penaltı vuruşundan yararlanamasa da uzaktan kaleyi yokladığı şutlarla Beto’ya zor anlar yaşattı.Temsilcimiz ikinci yarıda ise ilk yarıya göre daha tutuk bir görüntü sergiledi. Göztepe’nin daha çok topa sahip olduğu bu bölümde Kayserispor uzun toplarla kontraataklar denedi. Mendez eksik yakaladığı Göztepe savunmasına karşı daha iyi pas ve şut tercihleri yapsaydı skor daha farklı olabilirdi. Maç boyunca Kayserispor kalesine gelen hava toplarının çoğuna rakip vurmayı başardı ve biraz daha becerikli olsalar bu pozisyonlarda golle buluşabilirlerdi. Hava toplarındaki bu sıkıntıyı hoca savunma hattına analizlerde iyi izlettirip idmanlarda gelecek haftalar için önlemini almalıdır. Kaçan iki penaltı galibiyet dolayısıyla çok konuşulmasa da bu konuda teknik heyet tarafından penaltıcıların durumu değerlendirmelidir.Misafir ekip incelendiğinde ise geçen hafta oynanan Fenerbahçe müsabakasındaki istek ve coşkusundan oldukça uzak olan İzmir ekibinde Beto dışında öne çıkan bir oyuncu olmadı. Tecrübeli eldiven yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi. Tamer Hoca’yı, Doğanay Kılıç ve Muhammed Enes gibi genç isimlere forma vermesinden dolayı tebrik ediyorum. Bu isimler ilerleyen yıllarda ülkemize, milli formaya hizmet etmeye aday ve umut vaat eden yetenekler...Onun dışında Kayserispor evinde galibiyetle başlangıç yaparak taraftarlarına üç puan hediye etti. Sistem adına hocanın bu maçta doğru hamleler yapması ve kadro kalitesi düşünüldüğünde ilerleyen haftalar adına umut vaat ediyor Kayserispor. Hocanın ve yeni transferlerin Türk futboluna ve ligimize adaptasyon sürecini atlatması halinde kaliteli ayakları olan Kayserispor, kadro uyumunu da yakalarsa bu yıl Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Şehir Stadyumu’na daha fazla taraftar çekecektir.