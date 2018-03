KADİR HAS’TA ZİRVE ATEŞİ

Süper Lig’in 13. haftasının kapanış mücadelesinde, 22 puan +5 averaj ile 4. sırada yer alan temsilcimiz Kayserispor, 26 puan +9 averaj ile 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. 32.864 kişi kapasiteli Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İzmir ili bölgesinden hakem Alper Ulusoy yönetecek.

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Medipol Başakşehir üstünlüğü bulunuyor, 3 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozmayı başaramadı. Temsilcimiz Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i yedi maçtır yenemiyor. Bu maçların altısından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar bir müsabakadan ise beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz oynanan son yedi maçın hiçbirinde maalesef golle buluşmayı başaramadı.

Sezona Galatasaray mağlubiyeti ile başlayan ekibimiz oynanan son on bir maçta sadece Karabük deplasmanından mağlubiyetle ayrılırken kendi evinde oynadığı altı maçta ise dört galibiyet iki beraberlik aldı. Temsilcimiz kendi evinde sergilediği yüksek performansı sayesinde kendini ligin zirve yarışında buldu.

Rakip Medipol Başakşehir ise son haftalarda aldığı flaş galibiyetlerle adından yeniden sıkça söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray’ı konuk eden turuncu-beyazlılar sahadan 5-1 gibi farklı bir galibiyetle ayrılırken hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi’nde grubunda lider olan ve Bulgaristan Ligi’ni geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan Ludogorets Razgards’ı deplasmanda 1-2 mağlup ederek rakibine de Avrupa Kupaları’ndaki ilk mağlubiyetini tattırdı. Özellikle Avrupa Kupaları’nda yaptığı rotasyonla ulusal basında sıkça eleştiriye maruz kalan Abdullah Avcı son oynanan mücadelede rotasyonunu daha sınırlı sayıda yaptı ve yetenekli oyuncularından bazılarına daha önceki Avrupa Ligi mücadelerinin tersine geçtiğimiz Perşembe günü forma verdi.

Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig’de saha sürdüğü on birler göz önünde alındığında; Abdullah Avcı’nın ligi fazlasıyla önemsediği aşikâr. Abdullah Hoca geçtiğimiz yıl kıl payı kaybettiği şampiyonluk apoletini üç büyük İstanbul takımı dışında ilk kez İstanbul’un farklı bir bölgesine getirme konusunda oldukça istekli ve arzulu.

Elinde çok yetenekli bir oyuncu grubu olan Abdullah Avcı bu oyuncuları uyumlu bir şekilde bir arada tutabilmek için rotasyona oldukça sık başvurmakta. Abdullah Avcı, perşembe günü oynanan Ludogorets maçında Emre Belözoğlu, Adebayor, Mossorro, Elia gibi yıldızlarını kulübede oturtmayı tercih etti. Abdullah Hoca’nın Spor Toto Süper Lig’deki kadro tercihleri incelendiğinde; 4-2-3-1 dizilişinde kalede Volkan Babacan, sağ bekte cezası biten Brezilyalı Caiçara, sol bekte ise Arsenal’den tanıdığımız Gael Clichy, savunmanın ortasında ise bu sezon en çok süre alan Epureanu ile Attamah’ın forma aldığını görüyoruz. Savunmanın hemen önündeki ikili ise Mahmut – Emre Belözoğlu’ndan oluşması beklenen tercih ancak bu bölgede son iki maçta forma şansı bulan İrfan Can Kahveci – Gökhan İnler ikilisi de oldukça iyi bir performans gösterdiler. Bu bölgede Abdullah Hoca’nın tercihi gerçekten zor olacak gibi görünüyor. Orta alanın sol kanadında Eljero Elia’nın sağ kanadında ise Boşnak yıldız Edin Visca’nın yer aldığını görüyoruz. Elia ile Visca’nın ortasında on numara olarak tabir ettiğimiz pozisyonda ise Mossorro’nun tercih ediliyor. İleri uçta ise takımın gol yükünü sırtlayan dünyaca ünlü Togolu yıldız Emmanuel Adebayor forma giyiyor. Oyunun gidişatına göre Kerim Frei, Mevlüt Erdinç, Stefano Napoleoni’de sık sık forma şansı yakalayan isimler. Kısacası kim oynarsa oynasın Medipol Başakşehir oldukça güçlü ve şu an oynadığı oyunla ligin en formda ekibi diyebiliriz.



Hava toplarında oldukça etkili olan Medipol Başakşehir ’de Adebayor isminin yanı sıra Epureanu ve Attamah isimlerine de duran toplarda dikkat etmemiz gerekecek. Temsilcimizin rakip takımlara en çok pozisyon verdiği atakların duran toplar olduğu göz önüne alındığında Kayserispor savunma hattının duran toplarda çok çok dikkatli bir savunma yapması gerektiği kanaatindeyim.

Sumudica’nın da oyun felsefesine yakın bir oyun oynayan Başakşehir takımı savunmadan pas yaparak oyun kurmaya çalışan bir ekip ve bu konuda belki Beşiktaş’tan sonra ligin en iyi takımı desek kimsenin bir itirazı olmaz. Açıkçası topun kontrolünü eline alan takımın maça da hükmedeceğini düşünüyorum.

Kayserispor ’da geride kalan haftalarda görüldü ki; Sumudica’da geriden pas yaparak oyun kurmaya çalışan bir strateji ile oyuncularını sahaya sürüyor. Sakat olan Varela dışında eksiği olmayan ekibimizde Sumudica’nın Başakşehir’e önlem almak yerine kendi futbolunu oynamak için sahaya çıkacağını ön görüyorum ki olması gereken de kesinlikle budur. Bu yüzden temsilcimiz büyük ihtimalle alışılagelmiş ve artık klasikleşen on biri ile kendi futbolunu oynamak için sahaya çıkacaktır.

Temsilcimizin bu maça ne kadar önem verdiği bu maçı ne kadar istediği maçın gidişatını tayin edecektir. Açıkça dile getirmek gerekirse; Başakşehir takımının oyuncu kalitesi temsilcimizden bir iki gömlek daha üstün. Başakşehir takımından puan ya da puanlar almak istiyorsanız rakibe top göstermeden rakipten daha iyi pas yapmak ve sahanın her alanını iyi parselleyerek çok iyi savunma yapmanız gerekiyor ki rakibin etkili ayaklarına boş alanlar kalmasın ve rakip kendi oyununu bize kabul ettiremesin. Bu yüzden rakipten daha çok koşmalı, daha çok pas yapmalı, daha iyi savunma yapmalı. Bu etmenleri topladığımızda yukarıdaki paragrafın girişinde yazdığım gibi maçı rakipten çok daha fazla istemek ortaya çıkıyor. Kayserispor bunu yapabilecek güçte ve kalitede bir takım. Kendi saha ve seyircisi önünde çok daha iyi bir performans sergileyen sarı-kırmızılıların başarılarına muhakkak ki bir yenisini daha eklemek isteyecektir.

13. Haftanın kapanışında Kayserili futbolseverleri oldukça zevkli ve kaliteli bir maç bekliyor. Kadir Has Stadyumu’nda yerini alacak futbolseverlerin stadyumdan sonuç ne olursa olsun oldukça keyifli bir şekilde ayrılacağını tahmin ediyorum. Dilerim ki pazartesi akşamı Kayserisporumuzun galibiyeti ile futboldan alacağımız keyif katlanarak devam eder ve zirve yarışında temsilcimizin sürpriz çıkışı devam eder.