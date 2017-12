KARTAL KAYSERİ’DE UÇAMADI

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 2-1 yenerek son 16 turuna namağlup lider çıkan Beşiktaş, geçen hafta Galatasaray'a karşı aldığı derbi galibiyetinin ardından, ligin bu sezonki flaş ekiplerinden Kayserispor'u da yenerek hem zirve yarışında yeniden iddialı pozisyona gelmek hem de zirve yarışında olan rakiplerinden birine puan kaybettirmek amacındaydı.

Kayserispor mücadelesine büyük önem veren Şenol Güneş Leipzig ile oynanan karşılaşmaya önemli oyuncularından bazılarını götürmedi. Siyah-beyazlı ekipte, bu sezonun vazgeçilmez oyuncularından Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Tolgay Arslan ve kaleci Fabri Leipzig karşısında forma giymeyerek dinlenme fırsatı bulmuştu.

Siyah-Beyazlılar bu kapsamda sahaya; Fabri-Gökhan-Pepe-Tosic-Adriano-Tolgay-Atiba-Quaresma-Babel-Oğuzhan-Cenk on biriyle çıkarken ev sahibi temsilcimiz ise; Lung-Tiago Lopes-Kana Biyik-Kucher-Atila Turan-Sapunaru-Badji-Güray-Mendes-Boldrin-Umut on biriyle seyircisinin karşına çıktı. Kayserispor’da Deniz Türüç, Varela ve Şamil gibi isimler sakatlıklar ve cezalardan dolayı formalarından uzak kalırken Beşiktaş ise ideal on biri ile Kadir Has Stadyumu’ndaki yerini almıştı.

Maç öncesindeki yazımda dile getirdiğim gibi Türkiye’nin topla en iyi oynayan ve en iyi hücum yapan ekibi Beşiktaş’tı ancak siyah-beyazlıların 0-0 tamamladıkları gerek Akhisar Bld. Spor gerekse de Yeni Malatyaspor müsabakaları incelendiğinde siyah beyazlıların kanatlardan etkili hücumlar yaptığını kanat oyuncularının içe kat ederek rakip kalede tehlike oluşturduğunu yazmıştım. Kanatlardaki oyuncuların etkisizleştirilmesi sonucu göbekten rakip kaleyi delmekte zorlanan Beşiktaş’ın 0-0 biten Akhisar ve Yeni Malatya maçları bu zafiyeti alenen ortaya çıkarmıştı. Nitekim temsilcimiz Kayserispor hem Akhisar Bld. Spor’a karşı hem de Yeni Malatyaspor’a karşı daha derli toplu bir takımdı. Yani futbolun doğrularını sahaya yansıttığında Beşiktaş’ı oldukça zor durumlara düşürebileceğini düşünüyorduk.

Sumudica’nın ön liberoda Şamil’in yokluğunda Badji’nin yanında Sapunaru’yu görevlendirmesi Beşiktaş’ı kanatlardan kilitlemeyi başarırsa göbekten gelebilecek tehlikelere karşı takımı üçlü stoperle güvene almaktı. Kayserispor temel diziliş olarak yine 4-2-3-1 ile oyuna başladı. Ancak Beşiktaş’ın hücumlarında 4-5-1 ve zaman zaman 5-4-1’e kayan bir diziliş ile oynarken, top Kayserispor’da iken Boldrin’ in önderliğinde Ryan Mendez, Güray ve Umut ile tehlike oluşturmaya çalıştı. Kişisel hatalardan kaynaklanan anlaşmazlıklarla Beşiktaş’a ilk yarıda Cenk ve Oğuzhan’ın değerlendiremediği 2 net pozisyon verdi sarı-kırmızılılar.

Ender gelişen Kayserispor ataklarından birinde Kucher’in sağ kanattan Gökhan’ı geçerek ceza sahası içine gönderdiği topu Umut gole çevirerek temsilcimizi güçlü rakibi karşısında 1-0 öne geçirdi. Tam ilk yarıyı önde kapattık derken Umut’un gereksiz şekilde yaptığı müdahale sonucu Cenk penaltıyı aldı ve topu da filelerle buluşturarak maça denge getirdi. İlk yarıda soyunma odasına 1-0’la gidilse maç daha farklı olur muydu düşünmemek elde değil.

İkinci yarının hemen başında Tiago Lopes tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi gereksiz yere gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kalırken takımını da on kişi bıraktı. Kayserispor’da, ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalınması tüm planlar bozdu ve Sumudica’yı bir takım değişiklikler yapmaya zorladı. Rumen hoca, iyi gününde olan Boldrin yerine mecburen Espinoza’yı aldı ki Beşiktaş’tan puan ya da puanlar alabilsin. Güray Vural’ı Tiago Lopez’in yerine sağa çekip, aynı şekilde kalabalık savunma hattı ve orta blok ile oyunu devam ettirdi. Oyunun son bölümünde de Levent Gülen sağ bekte oynarken, Güray Vural oyundan çıkan Ryan Mendez’in yerine orta sahada eski bölgesine geri döndü.

İlk yarı iki net pozisyon bulan Beşiktaş ise ikinci yarı Kayserispor kalesinde gollük bir pozisyon yakalayamadı. Beşiktaş oyunun son bölümlerinde Gökhan Gönül Negredo değişikliğiyle 3-2-5 gibi bir dizilişle ile oynadı. Ancak gününde olan ve iyi bir performans sergileyen Kayserispor savunma hattı Beşiktaşlı oyunculara pozisyon dahi vermedi. Aslında bu dakikalarda oyunda Boldrin gibi Deniz Türüç gibi Varela gibi Mendes gibi topu taşıyabilecek bir tarzda oyuncu olsa, Kayserispor defans hattında sadece Pepe kalan Beşiktaş karşısında çok net fırsatlar yakalayabilirdi ama olmadı ve mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona ererken her iki takımda puanını 27’ye yükseltti ve zirve yarışına devam etti.

Beşiktaş gibi bir takıma karşı on kişi ile mücadele etmek hiç de kolay bir iş değil. O yüzden tüm oyunculara ve teknik heyete buradan tebriklerimizi gönderirken ayrı bir parantezde kaptan Umut’a açmak istiyorum; Maç sırasında Cenk’e yaptığı penaltı pozisyonunda bir hayli itiraz eden tecrübeli forvet maç sonu yayıncı kuruluşa; “maç esnasında topa vurdum sanıyordum ancak Cenk’in ayağına da vurmuşum, pozisyon penaltıydı” demecinin bir futbol ahlaki dersi olarak bazı takım ve oyunculara izlettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler Kaptan!

Zirve yarışına, zirve yürüyüşüne devam. Böyle oynamaya devam edersek ilk yarının son iki maçından alınacak sonuçlarla neden hedef daha da büyütülmesin.

Çok özel bir teşekkürü de soğuk bir kış akşamında Kadir Has Stadyumu’nun tribünlerini hınca hınç dolduran Kayserispor taraftarına gönderiyorum. Onlar arkamızda oldukça bu şehrin takımı çok daha iyi yerlere gelecektir.