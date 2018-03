Kayseri'de 7'den 70'e meal sınavı heyecanı 06 Kasım 2017, 16:08 533 Görüntülenme

Kur'an Nesli Platformunun "Kur'an Nesline Kur'an Sınavı" temasıyla 46 ilde 100'ün üzerinde merkezde gerçekleştirdiği sınav Kayseri'de halkın katılımıyla gerçekleşti.

3 kategoriden oluşan sınavda, 1'inci kategoride 60 soru 100 dakika olup 3 yanlış bir doğruyu götürürken, 2'nci ve 3'üncüncü kategoride ise 80 soru 100 dakika olup 4 yanlış bir doğru şıkkı geçersiz etti.

Yapılan sınavda memnuniyetlerini dile getiren Kayseri halkı, yapılan bu çalışmaların teşekkür edip, devamlı yapılması istediler.



"Sınavı sadece belli bir cinsiyete yaşa değil, yediden yetmişe her kesime yönelik yaptık"

Sınava ilişkin açıklamalarda bulunan Kur'an Nesli Platformu Kayseri İl Koordinatörü Bilal Çevik, "Kayseri halkımız Kur'an'ı seven, sayan bir millettir. Sınavı sadece belli bir cinsiyet yaşa değil yediden yetmişe her kesime yönelik yaptık. Biz de böyle bir halka meal sınavı yaparak onlara bir nebzede olsa meal sınavı atmosferi yaşatmaya çalıştık. Gayemiz en büyük gaye olan insanlarımızı Kur'an ahlâkı ile ahlaklandırmaya çalışmaktır. Kayseri halkından gelen ilgi ve istek, bize de ziyadesi ile heyecan mutluluk verdi. Bu çalışmada emeği geçen kardeşlerimize ve bugün bizim sesimizi duyuran siz İlke Haber Ajansı'na teşekkür ederiz. " dedi.

