Diyarbakırspor taraftarından Erciyessporlu futbolculara anlamlı destek
144
Diyarbakırspor taraftarından Erciyessporlu futbolculara anlamlı destek
EMNİYETTEN KAÇAK TELEFON OPERASYONU
145
EMNİYETTEN KAÇAK TELEFON OPERASYONU
Pegasus Kayseri-İstanbul seferinde aslında neler oldu?
280
Pegasus Kayseri-İstanbul seferinde aslında neler oldu?
"Yoldan Çık, Talas" Belgeseli
314
"Yoldan Çık, Talas" Belgeseli
Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı
287
Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı

Kayseri'de simitler yere saçıldı

11 Ocak 2018, 17:48 3117 Görüntülenme

Kayseri'de zabıta ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan Cüneyt Demirkaya'nın tezgahını topladı, bu duruma sinirlenen satıcı simitleri yerlere saçtı.

Ceza yazmak isteyen zabıtalara “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösteren Demirkaya polise "Beni tutukla. Bir de ceza yazacaksınız!" dedi.

Çevrede toplanan bazı vatandaşların bu uygulamaya tepki gösterdiği görüldü.

Evrensel"in geçtiği görüntülü haberde belediye zabıtalarının simitleri saçtığı belirtilmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise asıl satıcı Cüneyt Demirkaya'nın kızıp tekme atarak simitleri dağıttığı belirtildi.

Kayseri Gündem

Anahtar Kelimeler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Serkan 2 ay önce

memur ne yapsin? gorevini uygulamak zorunda. ayrica herkes istedigini istedigi yerde istedigi gibi satarsa vergiye katki da bulunmassa, devlet memurlarinin ve kamu gorevlileri okullar yollar hizmet nasil verilecek? saygilar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
bir dost 2 ay önce

kayseri'de zabıta, simitleri yere saçtı di̇ye başlık atan gazeteci arkadaşa tavsiyem olayın aslında ne olduğunu önce araştırmasını simiti saçanın, simit satıcısı olduğunu bilmesini ve kayserimizde tek meydan olan cumhuriyet meydanında hangi koşullarda üretildiği belli olmayan, hijyensiz koşullarda satışı yapılan ve gıda maddesinde kusur olduğunda muhatap bulamadığı için bu tür olaylara izin vermeyen 'zabıta işini yaptı 'demeniz daha uygun olurdu.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
murat 2 ay önce

videonun devamı olmadıgı için zabıtaya bu şekilde başlık atarak .olayı farklı yönlere ceken arkadaşları kınıyorum.haber olması için böyle olması gerekir yoksa dikkat cekmez ...tabii

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
murat 2 ay önce

haber düzeltildiği için teşekkürler ... iyi çalışmalar

Cevapla
Beğenmedim! (0)