Kayseri'de simitler yere saçıldı
11 Ocak 2018, 17:48 3117 Görüntülenme
Kayseri'de zabıta ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan Cüneyt Demirkaya'nın tezgahını topladı, bu duruma sinirlenen satıcı simitleri yerlere saçtı.
Ceza yazmak isteyen zabıtalara “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösteren Demirkaya polise "Beni tutukla. Bir de ceza yazacaksınız!" dedi.
Çevrede toplanan bazı vatandaşların bu uygulamaya tepki gösterdiği görüldü.
Evrensel"in geçtiği görüntülü haberde belediye zabıtalarının simitleri saçtığı belirtilmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise asıl satıcı Cüneyt Demirkaya'nın kızıp tekme atarak simitleri dağıttığı belirtildi.
Kayseri Gündem
kayseri'de zabıta, simitleri yere saçtı di̇ye başlık atan gazeteci arkadaşa tavsiyem olayın aslında ne olduğunu önce araştırmasını simiti saçanın, simit satıcısı olduğunu bilmesini ve kayserimizde tek meydan olan cumhuriyet meydanında hangi koşullarda üretildiği belli olmayan, hijyensiz koşullarda satışı yapılan ve gıda maddesinde kusur olduğunda muhatap bulamadığı için bu tür olaylara izin vermeyen 'zabıta işini yaptı 'demeniz daha uygun olurdu.
videonun devamı olmadıgı için zabıtaya bu şekilde başlık atarak .olayı farklı yönlere ceken arkadaşları kınıyorum.haber olması için böyle olması gerekir yoksa dikkat cekmez ...tabii
haber düzeltildiği için teşekkürler ... iyi çalışmalar
memur ne yapsin? gorevini uygulamak zorunda. ayrica herkes istedigini istedigi yerde istedigi gibi satarsa vergiye katki da bulunmassa, devlet memurlarinin ve kamu gorevlileri okullar yollar hizmet nasil verilecek? saygilar