Kayseri'de simitler yere saçıldı 11 Ocak 2018, 17:48 3117 Görüntülenme

Kayseri'de zabıta ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan Cüneyt Demirkaya'nın tezgahını topladı, bu duruma sinirlenen satıcı simitleri yerlere saçtı.

Ceza yazmak isteyen zabıtalara “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösteren Demirkaya polise "Beni tutukla. Bir de ceza yazacaksınız!" dedi.

Çevrede toplanan bazı vatandaşların bu uygulamaya tepki gösterdiği görüldü.



Evrensel"in geçtiği görüntülü haberde belediye zabıtalarının simitleri saçtığı belirtilmişti. Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise asıl satıcı Cüneyt Demirkaya'nın kızıp tekme atarak simitleri dağıttığı belirtildi.



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