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Doğa İle İç İçe Olmanın Keyfini Burada Çıkıyor

Develi'de bulunan Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi, doğal yaşam alanı ile ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Doğa İle İç İçe Olmanın Keyfini Burada Çıkıyor

Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi, ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsiminde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Doğal gölde kayığa binme keyfini de yaşayan ziyaretçiler, doğal yaşam alanında hayvanlarla iç içe olmanın fırsatını yaşıyor. Yeşillikler içerisinde piknik yapma imkanı da bulan ziyaretçiler bölgede ata binerek güzel vakit geçirebiliyor.



Bölgenin daha iyi tanıtılması ve daha çok ziyaretçi çekebilmesi için çalışan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Doğa harikası Allah vergisi böyle güzel bir alanda Sultan Sazlığında sezonu açmış bulunuyoruz. İlkbahar'da Sultan Sazlığında gördüğünüz gibi aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Doğal güzellikleri bulabilirsiniz, ata binebilirsiniz, piknik alanlarımız oldukça gelişti. Bütün Develi'deki, Kayseri'deki hatta bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Gelsinler, geldiklerinde de iyi ki buraya geldik, iyi ki burayı gördük, iyi ki burada piknik yaptık diyeceklerini ümit ediyorum" diye konuştu.



Küçüklüğünden beri bölgede ata binerek yetişen ve 5-6 yıldır Cirit sporu ile uğraşan lise öğrencisi 16 yaşındaki Zuhal Çobanoğlu ise, "Hafta sonumuzu at binerek çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Çok güzel bir gündü herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.
 
 

İHA

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