ERCİYES İLE KAPADOKYA KIŞ TURİZMİNİN GÖZDESİ OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan ve son yıllarda yabancı turistlerin vazgeçilmezi olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı’nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya Bölgesi’nin bu sezon kış turizminin gözdesi olacağını söyledi.

2020 yılı kış sezonu öncesinde özellikle Rusya, Ukrayna ve Avrupa’nın birçok ülkesinden Türkiye’ye tatil için gelmek isteyen yabancı turistlerin uğrak yeri Kayseri, Erciyes Dağı ve Nevşehir’in bir paket halinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Nevşehir ile Kayseri iş birliğinde kış turizmi konulu bir toplantı yapıldı.

Ürgüp Yunak Evleri Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve turizmciler katıldı.

ERCİYES İLE KAPADOKYA MASAYA YATIRILDI

Kış turizmi konulu toplantıda Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce volkanik Erciyes Dağı’nın lav ve küllerinden oluşan peribacaları ile tüm dünyanın ilgisini çeken Kapadokya Bölgesi masaya yatırıldı.

Toplantıda, bu sezon yaklaşık 50 bin yabancı turistin gelmesi beklenen Erciyes Kayak Merkezi’nden Kapadokya Bölgesi’nin de nasıl faydalanacağı, iki bölgeyi nasıl bir ortak turizm pazarı haline getirebilir sorusunun cevabının arandığı ve istişare edildiği toplantının çok verimli geçtiği, karşılıklı tanıtım ve seferler düzenlenmesi ile ilgili daha somut adımlar atılması için önemli kararlar alındığı öğrenildi.

Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kapadokya ile bütünleşik olarak adeta birbirimizin et tırnak olmazsa olmazı olarak değerlendiriyor ve gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda Kapadokya bünyesindeki Kayseri ve Nevşehir destinasyonu, ülkemizin turizm potansiyeli yüksek olan ve son yıllarda yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge. Kış turizminde de Erciyes ülkemizin en önemli merkezlerinin başında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda da bu bölgedeki potansiyeli arttırmak için yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu yıl inşallah Erciyes Kayak Merkezimiz ve Kapadokya bölgemiz kış turizminin gözdesi olacak” diye konuştu.

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANINA ZİYARET

Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile birlikte Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ü ziyaret etti. Büyükkılıç, “Bölgemizdeki turist yoğunluğu açısından stratejik bir konumda olan Ürgüp ilçemizle geliştirdiğimiz bağlantılar ile misafirlerimizi hem Erciyes’in güzelliğiyle hem de Kapadokya Bölgesi’nin eşsiz tarihiyle buluşturacağız” dedi.