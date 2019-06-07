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Erdemli Vadisi görenleri kendine hayran bırakıyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan ve Hristiyanlığın ilk yayılma dönemine ait kiliseler, tüneller ve hayvan besleme ahırları ziyaretçileri hayran bırakıyor.

Erdemli Vadisi görenleri kendine hayran bırakıyor

İlçeye bağlı Erdemli bölgesinde bulunan ve Hristiyanlığın ilk yayılma dönemine ait kiliseler, tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme ahırlarıyla gelen ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Yüz yıllardır ayakta kalan kilise ve tüneller zamana direnirken bölgede Rum kralının damadının sarayı da bulunuyor.



Erdemli Vadisi Hakkında
Niğde -Kayseri yolunun batısında bulunan Erdemli, Yeşilhisar’ın 4 km. kuzeyinde ve Kayseri’ye 65 km. uzaklıktadır. Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi Erdemli Köyü sınırlarında bulunan Erdemli Vadisi, Erciyes Dağı'nın aktif bir volkan iken püskürttü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şekilli bir vadidir. Kayseri il merkezine uzaklığı 69 km’dir. Erdemli köyünde bulunan, Erdemli Vadi'sinde göz kamaştırıcı bir tabiat içerisinde manastır, kilise ve kaya mekanlar bulunmaktadır. Erdemli Vadisi’nin yaklaşık uzunluğu 10 km’dir. Edemli Vadisi boyunca uzanan yerleşim alanında duvar resimleri içeren on bir kilise yer almaktadır. Bu kiliseler; Kilise Camisi, H. Eustathios Kilisesi, H. Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise, Saray Manastırı Kilisesi ile Ayı Kilise’sidir. Duvar resimlerinde İncil, Tevrat konulu sahneler işlenmiş. Ayrıca bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi tek figürler de resimlenmiştir. Yapılar mimari ile birlikte duvar resimlerinin üslup, ikonografik ve kilise içindeki dağılım özelliklerine göre 10 - 13. yüzyıllar arasına tarihlenebilmektedir.



 

İHA

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