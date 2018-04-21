KENT VE MİMAR SİNAN MÜZESi

Hayırsever işadamı Kadir Has’ın katkılarıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. Tesis 6 katlıdır. Giriş kat Kent Müzesi, birinci kat Mimarsinan Müzesidir. Üst katlarda lokanta, kafe, seyir terası gibi bölümler bulunmaktadır. Kent hakkında bilgi almak isteyenlerin bilgilendirilmesi, Kayseri doğumu dünyaca ünlü mimar Mimarsinan’ın ve yapıtlarının tanıtılması amaçlanmaktadır. Kent müzesi bölümü 400 m² ’lik bir alanda kurulmuştur. Video prodüksiyonlar, dokunmatik kiosklar ve 5 m. Çapındaki Kayseri şehir maketi ile kentin tanıtımı yapılmaktadır. Kent ve Mimarsinan Müzesi’nde haftanın 7 günü ziyaretçi kabul edilmektedir ve giriş ücretsizdir. Müzeye gelen ziyaretçinin giriş bankosunda giriş kaydı “Müze Giriş Kontrol Sistemi” programı ile yapıldıktan sonra, isteğe göre Türkçe veya İngilizce ses cihazı ve kulaklık verilmektedir. 82 ekran monitörlerde, 12 ayrı bölümde 6’şar dakikalık video prodüksiyonları, tercihinize göre Türkçe veya İngilizce olarak kulaklıklardan dinleyebilirsiniz. Ziyaretçi hangi monitörün önünde ise, o sunuma ait sesi duymaktadır. Monitorlerdeki sunuların sesleri “Müze Seslendirme Sistemi” ile gerçekleşmektedir. Kayseri bilgi kiosku, kent hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Ekrana dokunarak bilgilere ulaşabilir ve bu bilgileri yazdırabilirsiniz.

Kent Müzesi’nin ortasında 5 m. Çapında Kayseri Kent Maketi yer almaktadır.Maketin dış kenarına 3 adet dokunmatik kiosk yerleştirilmiştir. Maket Kayseri kent merkezinin mevcut yapılarını göstermektedir. Önemli yerler farklı renkte yapılmıştır. Bu kiosklarda “Kent Rehberi” programı çalışmaktadır. Ziyaretçiler sadece ekrana dokunarak Kayseri ile ilgili öğrenek istediği rehber ve tanıtım bilgisini Türkçe ve İngilizce olarak alabilmektedir. Kent rehberi kioskunda; Belediyemiz, Harita, Resmi Kurumlar, Kültür, Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Ekonomi, Konaklama, İlçeler ve Spor gibi konular bulunmaktadır. Kent rehberi kioskunda şehirdeki otel veya diğer önemli yerler hakkında bilgi alıp harita üzerinde yenini görebilirsiniz. Uydu fotoğrafı üzerinden ulaşım yollarını öğrenebilirsiniz. Kayseri plan ve uydu haritası üzerinde inceleme yapabilirsiniz. Binlerce firmanın adresini öğrenebilirsiniz.



MİMARSİNAN MÜZESİ

Mimarsinan Müzesi bölümü birinci katta bulunmaktadır. Burada da Maketler, Plazma Ekranlar, Projeksiyon Gösterisi, Mimarsinan Bilgi Kiosku ve Video Prodüksiyonlar vardır. İki ayrı plazma ekranda Mimarsinan ile ilgili belgesel filmler sunulmaktadır. Projeksiyon cihazı ile slayt gösterimi yapılmaktadır.

Kent Müzesi’nde olduğu gibi Mimarsinan Müzesi’nde de 82 ekran monitörlerle 6 dakikalık video prodüksiyonlar 6 ayrı bölümde sunulmaktadır.