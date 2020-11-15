Peribacalarının Sahibi Nevşehir’de Unutulmaz Bir Tatil İçin Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler Yılın dört mevsimi romantik balayı tatillerinden, maceracı ruhlara kadar farklı zevklere sahip yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bu nadide şehir, kendine has oluşumlarından, tarihi değerlerine, adrenalin kaynağı doğa sporlarından şifalı sularına dört bir yanında ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır.

15 Kasım 2020 Pazar 12:20