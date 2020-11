Peribacalarının Sahibi Nevşehir’de Unutulmaz Bir Tatil İçin Mutlaka Görmeniz Gereken Yerler

Kayseri, Niğde ve Aksaray ile komşu şehir Nevşehir, adı Kapadokya ile özdeşleşmiş, peribacaları ile dünya çapında üne sahip en turistik şehirlerimizden biridir. Yılın dört mevsimi romantik balayı tatillerinden, maceracı ruhlara kadar farklı zevklere sahip yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bu nadide şehir, kendine has oluşumlarından, tarihi değerlerine, adrenalin kaynağı doğa sporlarından şifalı sularına dört bir yanında ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler yaşatmaktadır.Erciyes, Hasan Dağı gibi sönmüş yanardağların kül ve lavlarıyla 60 milyon yıl önce oluşan coğrafyasını ziyaretçilerine cömertçe sunan ve hayranlık uyandıran şehir Nevşehir, benzersiz bir doğa gezisinin yanı sıra konuklarına kusursuz bir tarihe tanıklık etmek olanağı sunmaktadır. Kayalara oyulmuş odalarda konaklayıp, ellerinizle kendi çömleğinizi yapacağınız, kızıl gün batımına karşı yöresel şaraplarınızı yudumlayıp, at ya da ATV ile vadileri keşfe çıkacağınız mükemmel bir gezi deneyimi burada sizleri beklemektedir. Nevşehir ili ziyaretçilerine her gün bir öncekini unutturacak güzellikte eşsiz anlarıadresindeki yazıda anlatıldığı gibi sunmaktadır. Nevşehir gezilecek yerler listesinin en başında yer almayı hak edecek güzellikte bir noktadır. Nevşehir merkeze 13 km mesafede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer almaktadır. Kızlar ve Erkekler Manastırı, Elmalı Kilise, Aziz Barbara Şapeli, Aziz Basil Şapeli, Karanlık Kilise, Yılanlı Kilise, Çarıklı ve Tokalı Kilise açık hava müzesinde hayranlık uyandıran noktalardan bazılarıdır. Açık hava kilisesinin yanı sıra pek çok vadiye de ev sahipliği yapan Göreme, şehrin kuşkusuz konaklamak için de en iyi noktalarından biridir.eşsiz bir gezi deneyimine manevi bir deneyim eklemek isteyenler için büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Şehir merkezine 45 km mesafede yer alan Hacıbektaş ilçesi, Bektaşi felsefesinin kurucusuHacıbektaş-ı Veli ile bütünleşmiş bir ilçedir. Türbenin de yer aldığı külliye, 3 avludan oluşmaktadır. Birinci avluda dikkat çeken nokta Üçler Çeşmesi olmaktadır. İkinci avlu ise Mihman Evi, Baba Köşkü, Aslanlı Çeşme ve Aş Evi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Üçüncü avluda yer alan Atatürk Köşesi, Balım Sultan Türbesi ve Pir Evi ise gezinizin bir diğer kısmını oluşturmaktadır.100 metre derinliği ve 15 km uzunluğu ile kendini gerçek dünyadan saklamış gizli bir yaşam alanı izlenimi oluşturmaktadır. Şehrin en popüler noktaları arasında yer alan bu vadi, Hasan Dağı henüz aktif bir volkanken oluşmuştur. Dik yamaçlı ve 5 saatte yürüyerek tamamlanan bu vadi, 105 dini yapıya ev sahipliği yapmakla birlikte, günümüzde bu yapıların sadece 14 tanesi gezilebilmektedir. Yaşam alanları, kiliseler ve mezarlar mükemmel bir tarih gezisine olanak sunarken, vadinin şırıl şırıl akan dereleri, eşsiz bir doğa gezisine ev sahipliği yapmaktadır. 397 basamaklı merdiveni ile ulaşım sağlanan, bu zahmete katlanmaya değer bir noktadır.Kapadokya’nın en turistik ve en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer almaktadır. Bu yeraltı şehirlerinin henüz tamamı keşfedilememiş olsa da en popülerleri arasında Derinkuyu, Kaymaklı, Özlüce, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri bulunmaktadır. Kaymaklı ve Derinkuyu yeraltı şehirleri, bu şehirlerin en büyük olanlarıdır. 55 metre derinliğe ve 8 kata sahip Derinkuyu Yeraltı Şehri şehir merkezine 30 km mesafede yer almaktadır. Kaymaklı Yeraltı Şehri’ninse 4 katı gezilmekte olup 20 metre derinliğe sahiptir. Kaymaklı Yeraltı şehri, Nevşehir’e 21 km mesafede yer almaktadır.Kapadokya’nın dünya çapındaki ününün sahibi yapılardır. Kapadokya Nevşehir’e yalnızca 7 km mesafede olan bir turizm yıldızıdır. Kızıl, gri ve beyaz renkli peribacaları Kapadokya’nın pek çok noktasında görülebilmektedir. Yurtdışı tanıtım broşürlerinde görülen peribacaları ile Üç Güzeller olmaktadır. Yıl boyu 2 milyonun üzerinde turistin mutlaka uğradığı bu nokta, Ürgüp yolu üzerindeki seyir tepesinden izlenip, fotoğraflanabilmektedir.her biri farklı özellikleri ile şehrin en özel gezi noktaları arasında yer almaktadır. Yürüyerek, atla ya da ATV turları ile keşfedilebilen bu vadiler, balonla gökyüzünden de izlenebilmektedir. Güllüdere Vadisi, yalnızca yürüyerek gezilebilmekte olup, peribacalarının en güzel görüleceği noktalar arasında yer almaktadır.ise güneşin doğuşu ve batışı sırasında büründüğü kızıl görünüm ile hayranlık uyandırmaktadır. Güvercinlik Vadisi, Aşk Vadisi ve Kılıçlar Vadisi de tarihle doğayı buluşturan, eşsiz manzaralara ev sahipliği yapan şehrin diğer önemli vadileri olmaktadır.şehrin tarihini, kültürünü ve tüm özelliklerini ayrıntılı olarak keşfedebileceğiniz noktalar arasında yer almaktadır. Bu noktaların en önemlilerinden biri Nevşehir Müzesi’dir. 1967 yılında Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir parçası ve Aş Evi ile Sübyan Mektebi’nin Kültür Bakanlığı tarafından restore edilmesiyle hizmete açılmış olan müze, Neolitik dönemden, Cumhuriyet dönemine kadar zengin bir koleksiyona sahiptir. Atatürk Evi, Ürgüp Müzesi, Güray Müze, Saç Müzesi ise şehrin birbirinden ilginç ve değerli müzeleri arasında yer almaktadır.Nevşehir’in meşhur testi kebabını tadabileceğiniz en özel mekanlardan biridir. Menüdeki fiyat aralığı 27 TL – 70 TL arasındadır.Adres: Tekelli Mahallesi, 2 Karlık Sk, Uçhisar 50240 Türkiyeşehir merkezinde, şık bir atmosferde, yöresel lezzetler tatmanız için önerilen bir işletmedir. Kişi başı fiyat ortalaması 30 TL – 50 TL arasındadır.Adres: Sümer, Aksaray Cd (Fevzi Çakmak Cd.), 50040 Nevşehir Merkez/Nevşehirotantik atmosferi ve manzarası ile ön plana çıkan işletmelerden biridir. Zengin bir menüye sahip işletmede, ürünlerin fiyat aralığı 15 TL – 60 TL şeklindedir.Adres: 2. Küme Mevkii No: 141 Çavuşin Köyü, Nevşehir 50500 Türkiyesac kavurması ile ön plana çıkan ve ikramlarıyla da göz dolduran bir işletmedir. Kişi başı fiyatlar 40 TL – 55 TL arasındadır.Adres: Sümer Mahallesi, Yeni Sanayi 8. Blok, Nevşehir 50040 Türkiyegeniş mekanı, özel lezzetleri ve şık sunumları ile şehrin en çok tercih edilen restoranlarından biridir. Barbekü seçenekleri ile ön plana çıkan işletmede fiyat aralığı 50 TL – 180 TL olarak belirtilmektedir.Adres: Uçhisar Aşağı Mahalle Kardelen Koleji Karşısı, Eski Oba Restoran Yanı, Nevşehir 50240 Türkiyeşehrin en sevilen deniz ürünleri restoranlarından biridir. Salataları da balıkları kadar beğenilen işletmede fiyatlar 20 TL – 80 TL arasındadır.Zelve Cd. Bahçelievler Mahallesi, Nevşehir 50500 Türkiyeen özel lezzetlerini, açık büfe şeklinde sunan ve seçkin atmosferi ile şehri ziyarete gelenlerin oldukça beğenisini kazanan bir işletmedir. Kişi başı fiyatlar 30 TL – 40 TL arasındadır.Adres: Cumhuriyet Mahallesi Kapadokya Cad. No:1, Nevşehir 50500 TürkiyeNevşehir, her ilçesine günlerini ayırabileceğiniz kadar zengin gezi olanaklarına ve her noktasında birbirinden özel restoranlara sahip bir şehirdir. Yılın dört mevsimi, dolu dolu geçecek bir tatil için tercih edebileceğiniz bu şehriile yanınızda her an gerçek bir rehber varmış gibi kusursuzca gezebilirsiniz.VİP serpme kahvaltı ve Van kahvaltısı seçenekleri ile misafirlerini kusursuzca ağırlamaktadır. Sınırsız çayın dahil olduğu kahvaltıda kişi başı fiyatlar 35 TL – 50 TL arasındadır.Adres: Esentepe, 50300 Nevşehir Merkez/Nevşehireşsiz Kapadokya manzarası eşliğinde, güne yöresel ve organik lezzetlerle başlamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biridir. Serpme kahvaltı için fiyat aralığı 70 TL – 100 TL şeklindedir.Adres: Tekelli Mah. Karlık Sok. No:30 Uçhisar, 50240 Nevşehirat çiftliğinde eşsiz atmosferinde misafirlerini ağırlamaktadır. 43 çeşit kahvaltılıkla misafirlerinin tamamından tam not alan işletmede kişi başı fiyatlar 65 TL – 80 TL arasındadır.Adres : KaramızrakSk., 50180 Göreme Belediyesi/Nevşehir Merkez/Nevşehiraçık büfe kahvaltı tercih edenler için en doğru alternatiflerden biridir. Peribacaları manzarasıyla da ön plana çıkan işletmede sahanda yumurta kahvaltıya dahil olup, kişi başı fiyatlar 50 TL – 65 TL arasındadır.Adres: Dereler Mah. Dere Sk. No: 59 Ürgüp / Nevşehirsunumu ve atmosferi ile evinizde kahvaltı ediyormuşçasına rahat hissedeceğiniz bir işletmedir. Lüksten uzak fakat lezzetli bir kahvaltı ile güne başlamak isterseniz kişi başı fiyatlar 35 TL – 45 TL arasındadır.Adres : Müze Caddesi No: 28 Göreme / Nevşehirgüne anne eli değmiş börekler ve enfes gözlemelerle başlamak isteyenlerin şehirdeki ilk tercihlerinden biridir. Hamur işlerinin yanı sıra kahvaltı tabağı da bulunan işletmede fiyatlar 15 TL – 25 TL arasındadır.Adres : Müze Cad. No:30, Göreme / Nevşehirel yapımı sucuk, reçel ve böreklerin de dahil olduğu 28 çeşit serpme kahvaltısı ile hizmet vermektedir. Kişi başı fiyatlar 35 TL – 45 TL arasındadır.Adres: Çavuşin Köyü, Vadiler Sokak, No: 152, Çavuşin / Nevşehir