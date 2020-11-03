KAYSERİ NERE ETİYOPYA NERE?

Son günlerde konuştuğum birçok Kayserili Etiyopya’dan bahsedince biraz araştırma yapmak istedim. Eski adıyla Habeşistan olan Etiyopya, Peygamber Efendimizin sahabelerine kucak açan Necaşinin torunlarının ülkesi.

Peki Kayseri ile ne alakası var derseniz işte size yanıtı.

Kayserili işadamları Etiyopya’yı adeta üs edindiler.

Kayseri’den birçok aile şirketi fabrikalarını kapatarak Etiyopya’ya yatırım yaptı. Bunların başında da Nuh Mehmet Büyükmıhçı’ya ait olan Hes Fibel, Saygın Tekstil, Katartaş Tekstil gibi firmalar başı çeker konuma gelmiş durumda.

Tabi ki bu saydığım üç firma için (Kayseri ve Türkiye’de ki ekonomik durumları pek iç açıcı değildi. Yurt dışına bu yüzden gittiler) diyenler olacaktır. Ama sonuç olarak bu üç firmanın yanında birçok Kayserili işadamının daha Etiyopya’ya yatırım yapma fikri olduğu biliniyor.

Türk işadamları için, hükümetin 2005'i Afrika yılı kabul etmesinin ardından Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi iki kez ziyaret etmesi ile başlayan Etiyopya serüveninde Kayserililer, Etiyopya Hükümeti ile adeta iş konusunda ortak olmuşçasına hareket ediyor.

Hatta Saygın tekstil’in sahibi Mahmut Sami Yangın tarafından ülkenin başkenti Addis Ababa’ya beş yıldızlı bir otel yaptırılacağı da gelen haberler arasında. Büyükmıhçı ailesi de Etiyopya’ya yerleşti, Bayramlarda, seyranlarda Kayseri’ye uğrayıp tekrar Etiyopya’ya dönüyorlar.

Kayserililerin Etiyopya ile ilişkileri o kadar iyi bir durumda ki Kayseri'de Etiyopya Fahri Konsolosluğu açıldı. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ta fahri konsolos oldu.

Peki nereden geliyor bu Etiyopya sevdası?

İlk olarak İnternet sitesi wikipedia’da Etiyopya ile ilgili şu bilgiler mevcut:

Etiyopya veya Etyopya, resmî adıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti. Büyük bir Doğu Afrika ülkesi. Ülkenin başkenti yerel dilde "yeni çiçek" anlamına gelen Addis Ababa.

Sudan,Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve Uganda Etiyopya'nın komşuları.

Ülkenin Kızıldeniz boyunca uzanan sahil bölgesinin, 1993'te yapılan bir halk oylaması sonucunda Eritre adıyla bağımsızlığını ilân etmesi Etiyopya'nın Kızıldeniz ile olan bağlantısının kesilmesine ve ülkenin bir kara devletine dönüşmesine neden olmuştur. Din olarak, İslamiyet %24-26, Ortodoks 55%, Protestan 7%'tir.

Etiyopya ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra Etiyopya'yı Türk yatırımcılar için cazip hale getiren sebepler çok.

Bunların en başında da ülkenin hızla gelişmesine bağlı olarak pazardaki artan talep gösteriliyor. Etiyopya, Afrika'nın fakir ülkelerinden biri olmakla birlikte, istikrarlı ve asayiş problemi olmayan bir ülke. İşçilik, enerji, arazi kira bedelleri son derece uygun. Afrika Birliği'nin merkezi olan Etiyopya, 70 milyonu aşan nüfusu ve geniş coğrafyasıyla gıdadan inşaata her türlü yatırıma, ticarete açık bir ülke. Etiyopya’da üretilen ürünler Avrupa Birliği ve ABD'ye gümrüksüz ve kotaya tabi tutulmadan ihraç edilebiliyor. İhraç edilen hiçbir maldan her hangi bir vergi alınmıyor. 70 milyonluk Etiyopya'da bol miktarda ucuz işgücü mevcut. Kalifiye olmayan bir işçinin aylık ücreti 150-200 dolar. Nitelikli eleman ise en az 300-400 dolar alıyor.

Böyle bir ülke olurda Kayserililer boş durur mu, hemen başladılar yatırım yapmaya ve duracak gibi de gözükmüyor. Nede olsa Kayseri insanı ticareti iyi bilir, fırsatları kaçırmaz. Bu arada biz Kayserililer olarak Etiyopya’da sadece ticaret ya da yatırım yapmıyoruz. Yardım kuruluşları aracılığıyla birçok hayır hasenat işimizde olmuyor değil.

Kayserili hayırseverlerin desteği ile İHH tarafından Etiyopya’ya 2 adet su kuyusu açıldı. Türk hayırseverlerin son dönemde artan gıda yardımları, su kuyusu, poliklinik, hastane, katarakt ameliyatları, yetimhane, cami gibi projeleri de var.