KAYSERİ NOEL’E HAZIRLANIYOR(!)

Her sene aynı muhabbet Aralık ayı geldi mi her tarafta Noel yani Yılbaşı çılgınlığı alıp başını gidiyor. Aslına bakıldığında Yılbaşı ve Noel bir birinden ayrıdır Noel, her yıl dünyadaki Hıristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ama Hıristiyanlar tarafından Noel kutlamaları Yılbaşına kadar sürmüş ve o günde kutlanmıştır. Bu yüzden ikisi de aynı şey demek.

Hıristiyanların kutsal bayramı olan Noel Müslüman ülkelerde de Müslümanlar tarafından sabırsızlıkla beklenen ve kutlanan bir hale geldi. Biz ise her yıl vatandaşlarımızı bilinçlendirme adına daha Noel yaklaşırken uyarıyoruz “ Sakın ha! Hıristiyanlara benzemeyin” diyoruz ama kimin umurunda. Türkiye geneline baktığınızda durum aynı. Kayseri’ye baktığınızda da durum aynı. Özellikle Milliyetçi ve Muhafazakâr yapısıyla tanınan Kayseri’de Noel’e olan tutku sanki her geçen gün artıyor. Alışveriş merkezleri şimdiden rengarenk ışıklarla süslenmiş, görseniz Avrupa’da bir yer geziyorsunuz izlenimine kapılırsınız. 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere birçok yerde özel yılbaşı partileri yapılıyor. Gençler şimdiden sosyal medya denen araçla adeta günaha davet ediliyor. İçkinin ve binbir türlü eğlencenin döndüğü yılbaşı partileri tam bir rezillikten başka bir şey değil.

Yılbaşı için özel indirim yapanları mı dersiniz, yoksa Hristiyan azizi olan Piskopos Nikola'ya dayandırılan “Noel Baba” kıyafetleri ile mağazaların önlerine ya da sokaklara çıkarılan gençleri mi? Hele hele şu çam ağacı meselesi yok mu? O çok sinirlerimi bozuyor. Küçüçük fidanları süsleyip, etrafında raks edeceğiz diye kesiyorlar. Tam bir katliam.

Çam ağacı yetiştirip Noel’de satmak bir sektör oldu. Özel fidanlıklarda yetiştiriliyor. Ha birde bunu kaçak yapanlar var ki onlar daha beter. Dağa taşa dikilen ve gelecekte ağaç olması beklenen fidanlar, bir gecede elinde balta – testeresi ile yılbaşı için kurban ediliyor.

Birde bu Hıristiyanların Noel’de yedikleri Hindileri var. Bizde iyice onları benzemeye başladık, pazarlarda marketlerde o geceye has hindi satılıyor ve bizde bunu gidip alıp evde çoluk çocuk yiyoruz. Gözünüzde bir canlandırın. Amerika’daki Mr. and Mrs. Brown ailesi nasıl yılbaşı kutluyorsa bizim ülkemizdeki Ahmet ve Ayşe ailesi de aynı şekilde kutlar oldu. Süslü bir çam ağacı, etrafında hediye kutuları. Masada hindi yemeği, duvarda çorap asılı çocuklar bacadan girecek Noel Babayı bekliyor. Bu gece içki su gibi tüketilir hale geldi.

Yazık…

Gerçekten çok yazık…

Hep benzemeye çalıştığımız, kendimize örnek aldığımız Avrupa’nın işine yarayan sistemlerini değil de nerede Müslümanlığı zedeleyecek, bizi bizden uzaklaştıracak saçma sapan adetleri var onları alıyoruz.

Hele hele çocuklarımızı böyle bir saçmalığa nasıl alet ederiz. Noel Baba diye bir kavrama nasıl inandırırız. Duvara çorap asıp sabahleyin içinde hediye bulmasını nasıl bekletiriz?

Bu kültür emperyalizminden kendimizi ve ailemizi korumalıyız. Onlara televizyonlarda izledikleri Noel’in bizim İslam dinimizde yeri olmadığını anlatmalıyız.

Özellikle çocuklarımızı Noel Baba gibi tamamen Hıristiyan adetlerine karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarmalı, evlerine kimsenin bacadan giremeyeceğini söylemeliyiz. Hıristiyanlar bize ait hiçbir bayramı, kutsal günü ve geceyi kutlamazken, biz şuursuzca, kendimizi inkâr edercesine, Hıristiyan gibi yılbaşını kutlarsak, bu bizim açımızdan doğru olur mu? Tabi ki olmaz. İşte bu yılbaşı kutlamaları sırasında bu soruyu kendimize sormalıyız.

1 Ocak tarihinin Müslümanlar için özel bir önemi vardır. Bazıları çılgınca yılbaşı kutlarken, Müslümanlar da Mekke'nin fethini kutlamalılar. 1 Ocak 630 tarihinde Peygamber Efendimiz tarafından Feth edilen Mekke’nin Müşriklerden kurtarılması Hıristiyanların Noel’in den daha önemlidir. Bu yüzden Türkiye’nin değişik yerlerinde olduğu gibi Kayseri’de de birçok sivil toplum kuruluşu “Mekke’nin Fethi”nin yıl dönümü nedeniyle 31 Aralık gecesi programlar düzenleyecek. Bu programların yer ve saatini önümüzdeki günlerde gazetemizden takip edebilirsiniz. Vesselam.