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Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı

Kayseri'yi anlatan en mükemmel kısa film

27 Şubat 2018, 16:41 14823 Görüntülenme

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Havadan Kayseri" projesi ile Kayseri'nin havadan yapılan muhteşem çekimleri ve tanıtım filmi büyük beğeni aldı.

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Hüseyin Ay 1 hafta önce

bu filmde kadir has stadi eksik oda kayserinin guzelliklerinden

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soner çakmak 1 hafta önce

kilise görüntüsünde çan sesi duyuluyor, cami görüntüsündede ezan sesi duymak gerekirdi diye düşünüyorum..

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