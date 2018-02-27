Kayseri'yi anlatan en mükemmel kısa film
27 Şubat 2018, 16:41 14823 Görüntülenme
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Havadan Kayseri" projesi ile Kayseri'nin havadan yapılan muhteşem çekimleri ve tanıtım filmi büyük beğeni aldı.
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soner çakmak 1 hafta önce
kilise görüntüsünde çan sesi duyuluyor, cami görüntüsündede ezan sesi duymak gerekirdi diye düşünüyorum..
bu filmde kadir has stadi eksik oda kayserinin guzelliklerinden