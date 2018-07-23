1 ayda 174 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan (8) şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan(3)’u ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi,(5)’i ise tutuklandı.



Yapılan operasyonlarda,(15,44) gram Kubar Esrar, (1,40) gram Toz Esrar, (233038,85) gram Eroin, (402,38) gram Metamfetamin, (105,61) gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai),(12) adet uyuşturucu/uyarıcı extacy hap, (2) adet uyucturucu/uyarıcı Captagon hap ve (496) Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

