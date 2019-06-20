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1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası yazıldı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı trafik denetimleri sonucunda 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası kesildi.

1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası yazıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kentte yapılan uygulamalarda, 39.854 araç kontrol edilirken, eksikliği görülen 13.106 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 78 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, 817 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1’i ölümlü, 220’si yaralanmalı ve 272’si maddi hasarlı olmak üzere toplam 493 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti ve 351 kişi yaralandı.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik denetimlerinde kontrol edilen 44.941 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 7.163 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 12 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca 254 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 47’si yaralanmalı ve 38’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 85 adet trafik kazası meydana gelirken kazalarda 89 kişi yaralandı.

İLÇE MERKEZLERİ
İlçe Merkezlerinde 6.300 araç kontrol edilirken, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 852 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 9 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak 137 araç çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 28’i yaralanmalı ve 18’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 46 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 53 kişi yaralandı.
 

İHA

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