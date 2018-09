10 bin öğrencili eğitim yuvası

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yaz dönemi kurslarının kapanış programı Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Kurslara katılanlar ve aileleri tarafından salonun tıklım tıklım doldurulduğu programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de iştirak etti.



“İÇİMİZDEKİ CEVHERLERİ ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Yaz kurslarının kapanışı ve sertifika töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şehrin fiziki alt yapısına verdikleri önemden çok insanımızın alt yapısının çok daha donanımlı olmasına önem verdiklerini söyledi. Sporda, sanatta, bilimde, kültürde, mesleki eğitimde oluşturdukları alt yapıyla her insanımıza imkan yaratmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Çelik, “Bu anlamda Türkiye’nin en iyi belediyesi olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Bu yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Yeter ki sizler bu imkanlardan yararlanmak için azami gayret gösterin. Kayseri olarak birçok konuda çok iyiyiz. Namımız, şanımız uluslararası seviyede. Özellikle iş alemindeki başarımız tüm dünyada biliniyor; ama aynı başarıyı kültür sanatta da elde etmemiz gerekiyor. Geçmişte çok başarılı örneklerimiz var. Dünya çapında en iyi mimar olan Mimar Sinan Kayseri’den çıktı. Osmanlı’nın son dönemindeki en görkemli binaları yapan Balyan ailesi de bizde yetişti. Dünyanın en büyük yönetmenleri arasında sayılan Elia Kazan, müzikte Ahmet Gazi Ayhan bizim değerlerimiz. Ben bugün de başarılı sanatçılar çıkaracağımızı düşünüyorum. Belki en iyi yönetmen, en iyi sanatçı şu an bu salondan bulunanlar arasından çıkacak. İşte biz içinizdeki cevherleri çıkarmak için gayret ediyoruz” dedi.



"100 ÖĞRENCİDEN 10 BİN ÖĞRENCİYE"

Konuşmasında Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın gelişiminden de bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “1985 - 1986 Eğitim - Öğretim yılında Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korosu ile resim sınıflarına, sınavla alınan yaklaşık 100 öğrenci ile eğitime başlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, bugün yılda yaklaşık 10 bin kursiyere ulaşan çok büyük bir okul haline gelmiştir. Yaz döneminde Büyükşehir Belediyemiz yanındaki Konservatuvar binamız ve Tarihi Kayseri Mahallesi’nde açtığımız Konservatuvarımızın Setenönü Şubesi ile birlikte 3 bin 250 kişiye kurslar verilmesini sağladık. Bir yılda ise 10 bin öğrenciye ulaşıyoruz. 10 bin rakamını bir cümlede söyleyip geçiyoruz; ancak konservatuvarlar için çok büyük bir rakamdır. Bugün 10 bin öğrencili üniversiteler büyük üniversite kategorisinde yer alırlar. Dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı 7’den 70’e her yaş grubundaki öğrencisine 21 farklı branşta kurs veren çok büyük bir eğitim yuvasıdır. Üstelik konservatuvarımız ücretsiz olarak hizmet vermektedir.”

Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda yaz döneminden mezun olan kursiyerlerin sanat hayatlarının uzun ve başarılı olması temennisinde bulundu.



"BAŞKAN ÇELİK’İ DUYGULANDIRAN TÜRKÜ"

Daha sonra yaz dönemi mezunlarına sertifikalarını veren Başkan Mustafa Çelik, yaz dönemi kursiyerlerinin gösterilerini de izledi. Gösteriler sırasında Başkan Mustafa Çelik’in çok sevdiği “Yeni Cami Avlusunda Ezan Sesi Var” adlı türkü de seslendirildi. Türküyü dinleyen Başkan Çelik, duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra sahneye çıkan Başkan Çelik, bir şehit ve onu bekleyen nişanlısından bahseden türkünün hikayesini anlattı.