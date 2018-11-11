10 Kasım Anma Törenleri Düzenlendi

10 Kasım dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı, İl Kültür Müdürlüğü ve Atatürk Evi’nde törenler düzenlendi. Tören Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Ercan Teke ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Saat 09:05’i geçe sirenlerin çalınmasıyla Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık saygı duruşunda bulundu. Program devamında İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda Necdet Taş Anadolu Lisesi’nin hazırladığı 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı ile devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler ve Atatürk’ün hayatını anlatan kısa bir film izletildi. Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencileri daha sonra Atatürk’ün sevdiği şarkıları koro halinde seslendirerek zeybek oynadı. Program sonunda Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve protokol üyeleri Atatürk Evine gelerek burada öğrencilerle beraber sohbet ederek fotoğraf çektirdiler. Vali Kamçı, Atatürk Evinde bulunan Atatürk Sergisini gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş’tan bilgi aldı.

