10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma programının tamamlanmasıyla etkinlikler, KGC'de devam etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci cemiyeti ziyaret etti. Ziyaretin açılışında konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya; 10 OCak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.



"Kayseri'de gazete sayısı azaltılmalı"

Mesleki sıkıntılar hakkında bilgiler veren Başkan Altınkaya; “Sektörümüzde genel manada sıkıntılar var. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Türkiye’de resmi ilan alan gazete sayısı bin 120. Ama bugün itibariyle 1 yıl geçmiş resmi ilan alan gazete sayısı binin altına düştü. Bizim kağıdı tamamen ithal ediyor olmamız ciddi faktörlerden bir tanesi. Yerel gazetelerin ağırlıklı olarak resmi ilan merkezli çıkması bu gazetelerin yaşamasını tamamen öldürüyor. Geçtiğimiz yıl Kayseri’deki gazeteler ortalama aylık 20-20 bin 500 TL civarında resmi ilan aldı. Basın İlan Kurumu da bize ‘6 kişi çalıştıracaksınız’ diyor, asgari ücretle gösterseniz 18 bin TL. Yani Basın İlan Kurumu’ndan aldığınız parayı maaş ve sigortaya ve vergiye vermek durumundasınız. Gazetelerin baskı ve diğer maliyetlerini göz önüne koyduğunuzda en az ayda 10-15 bin TL daha satış, özel ilan, abone gibi girdi olması lazım. Bu manada Kayseri’de yayınlanan 13’ü resmi ilan alan 15 tane gazete var. Bunların sayısı çok fazla, azaltmamız lazım ama o da mümkün olmadı. Gelişen ve değişen teknoloji bütün sektörlerde nasıl bir değişim gündeme getiriyorsa bizim sektörümüzde de bu var. Bu manada maalesef mevzuatta da bir boşluk var. Muhtemelen yerel seçimler sonrasında cumhurbaşkanının talimatlarıyla Basın Kanunu meclisin gündemine gelecek, bu düzenleme yapılacak gibi" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kayseri basınının her zaman devlet ve milletinin yanında olduğunu vurgulayarak; “Hep yanınızda olmaya, sizlerle birlikte olmaya gayret ettik. İmkanlarımız ölçüsünde taleplerinizi yerine getirmeye gayret gösterdik. Ama hak ettiniz. Gazeteci, bu ülkenin en zor şartlarında lazım. 15 Temmuz sürecinde tüm arkadaşlar hep devletinin yanında oldular. O kadar güçlü bir şekilde durdular ki o zaman da teşekkür ettim. 3. sayfa haberi dediğimiz kan, zulüm, ayrılık olan bir takım olaylarda Kayseri’nin adını çıkartacak uygulamalarla ilgili haberlerde biraz dikkatli olun. Zor bela Kayseri’nin marka değerini bir yere getirmişken marka değerine zarar verecek haberlerde biraz daha hassasiyet göstermenizi özellikle rica ediyorum" diye konuştu.



Ziyarette konuşan Vali Şehmus Günaydın, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Vali Günaydın, birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu çalışmanın önemine değinerek, “Objektif ve tarafsız haber peşinde koşan, halkımızı bilgilendiren, fedakarlıklar gösteren, elinde makinesiyle koşan, en ücra köşelere gidip doğru haber için bütün enerjisini ortaya koyan gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak gününü tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız kamu hizmeti görüyor, bu hizmet çok önemli bir hizmet. Bu hizmetin doğru ve tarafsız yapılması ülkemiz ve milletimiz adına son derece önemli. Bu olayı 15 Temmuz gecesi bizzat yaşayan bir kamu görevlisiyim. O gece; gerçekten elinde makinesiyle haber peşinde koşan bir arkadaşımızın çok kritik bir anda bizi bilgilendirmesiyle basında bildiğiniz olayların etkin şekilde gerçekleşmesinde çok ciddi katkı sağladı. Bu da gösteriyor ki, bu mesleği icra eden arkadaşlarımız yeri ve zamanı geldiği zaman ülkesi ve milleti için çok önemli hizmetler veriyor. Ben bunun canlı tanığıyım. Elbette ki mesleğinizle ilgili bir takım istek ve talepleriniz olacak. Umuyorum yapılacak yeni yasal düzenlemede bu istek ve arzularınız gerçekleşir, yaşadığınız sıkıntılar önemli ölçüde giderilmiş olur" ifadelerini kullandı.



Göreve geldiği günden itibaren görev yapan basın mensuplarının büyük desteğini gördüğünü de sözlerine ekleyen Vali Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İlimiz açısından bugün göreve başlayalı 40-50 gün oldu. Bu süre içerisinde arkadaşların çok büyük desteğini gördüm. Bizim gidemediğimiz yerde göremediğimiz gözümüz olacaksınız. Duyamadığımız olayları sizler duyarak bizim duyan kulağımız olacaksınız. Bunu verimli bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman kazanacak Kayserimiz ve hemşehrilerimiz olacaktır. Bunu ülke genelinde yaptığımız zaman kazanan ülkemiz ve milletimiz olacaktır. Bizler, doğrularla yürüdüğümüz müddetçe inşallah kazanacağız ve kazandıkça da inşallah ülkemizin önüne çıkartılan zorlukları da bu birliktelik sayesinde aşacağız."

