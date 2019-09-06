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10 RADYODAN ORTAK HABER YAYINI

Kayseri'de yayın yapan 10 yerel radyo, güçlerini birleştirerek ortak haber yayını yapmaya başlıyor. 'Haberi bizden dinleyin' ve 'şehrinde olan bitenden haberin var mı?' sloganlarıyla bir araya gelen radyolar her gün farklı saatlerde beş kuşakta dinleyicilerine günün haberlerini ulaştıracak.

10 RADYODAN ORTAK HABER YAYINI

Kayseri'de yayın yapmakta olan 10 radyo bir araya gelerek ortak bir şekilde şehirde olup bitenleri, haberleri dinleyicilerine aktaracak. Günün farklı saatlerinde beş farklı haber kuşağı oluşturan radyolar,  ortak yayınla birlikte haberleri Kayserililere ulaştıracak. Bu kapsamda ortak haber kuşağıyla ortak yayın yapacak radyolar ise şu şekilde: Enderun FM, Furkan Radyo, Erciyes FM, 38 Kent FM, Kay Radyo, Gözde FM, Kolej FM, Anadolu FM, Radyo Plus, Can Radyo.
 
10 radyonun ortaklaşa gerçekleştireceği haber kuşakları saati ise şöyle: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.
 
Aynı anda ortak haber saatiyle haberleri Kayseri'ye aktaracak olan radyolar, dinleyicilerini radyo başına bekliyor.
 

Haber Merkezi

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