10 yıldır ekmekler askıda

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlayan ‘askıda ekmek’ uygulaması, 40 yıldır fırıncılıkla uğraşan Kayserili Ayhan Oğuz tarafından 10 yıldan bu yana sürdürülüyor. Uygulamanın bir Osmanlı geleneği olduğunu belirten Ayhan Oğuz, müşterilerinin önerisiyle başlattığı uygulamayı 10 yıldan bu yana sürdürdüğünü ifade etti. Oğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başlarda vatandaşlar bu konu hakkında detaylı bir bilgiye sahip değillerdi, şaşırıyorlar. Çünkü zenginden alıp fakire vermek gibi bir iş bu. Askıda ekmekte durumu iyi olan müşterilerimiz 2 çift ekmek alıp 1 tanesini askıya bırakıyor. O ekmeği de ihtiyacı olan kişilere veriyoruz. Osmanlı zamanlarında filelerin içinde dışarı konulur, ihtiyacı olanlar da sessizce alıp gidermiş."

Günlük 50 çift askıda ekmek

İhtiyaç sahiplerinin çekinerek askıda ekmek istediklerini kaydeden Oğuz, günde 40-50 çift arasında ekmeği bu yöntemle dağıttıklarını söyledi. Oğuz, "Ben aslında askıda ekmeği daha fazla vermek istiyorum. Bizler geleni zaten geri çevirmiyoruz. Askıda ekmeği başlattığımız için ise her gelen müşterimiz bize teşekkür ediyor. Yurt dışından gelen gurbetçi hemşehrilerimiz buradaki uygulamamızı fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşıyor" diye konuştu.

Mülteci ya da göçmenlere yapılan yardımlar çok olduğu için askıda ekmeği daha çok Türk ihtiyaç sahiplerinin tercih ettiğini belirten Oğuz, sektörde kaldığı müddetçe uygulamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.