100 yaşlı ilk defa Erciyes'e çıkmanın heyecanını yaşadı

Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği gönül belediyeciliğini zirveye taşıdı. Yaşlılara evde sosyal destek hizmeti kapsamında hizmet verilen yaşlılarımız ile Huzurevi’nde kalan yaşlılarımızdan Erciyes’e bugüne kadar hiç çıkmayanlar tespit edildi ve onlar için Erciyes gezisi düzenlendi. Evde sosyal destek hizmeti verilen yaşlılarımız gezi için evlerinden tek tek alındı.



Huzurevi’nde tüm yaşlılarımız sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslere bindirildi ve Erciyes yolculuğu başladı. Oldukça heyecanlı oldukları gözlenen yaşlılarımız hayatlarında ilk kez Erciyes’i görmenin mutluluğunu yaşadı.

Erciyes gezisine katılan yaklaşık 100 yaşlı vatandaş kısa bir gezinti yaptı ve gondola bindi. Böyle bir geziye katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ve 95 yıllık ömründe hiç Erciyes’e çıkmadığını ifade eden Asker Taş, “Bizlere sahip çıktıkları için belediyemize teşekkür ediyorum. Erciyes’i yeni gördüm. Dünyada ne güzellikler varmış” diye konuştu.



Ali Çolakoğlu isimli yaşlımız da duygularını “Evlatlarımızın yapmadığını Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Herkesten Allah razı olsun. Mustafa Çelik Başkanıma çok teşekkür ederim” şeklinde ifade etti.



Geziye katılan yaşlılarımız “Allah razı olsun” cümleleriyle geziye katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde öğle yemeklerini yiyen yaşlılarımız göl kenarında da yürüyüş yaptılar.

