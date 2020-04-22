“100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız” Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak başta çocuklar olmak üzere Türk Milleti’nin bayramını kutladı. Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri bayram akşamı ay yıldızlı bayraklarımızla balkon ve pencerelerine davet etti ve Ziya Gökalp Mahallesi’nde coşkulu bir kutlamanın gerçekleştirileceğini söyledi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:50