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“100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaparak başta çocuklar olmak üzere Türk Milleti’nin bayramını kutladı. Başkan Büyükkılıç, Kayserilileri bayram akşamı ay yıldızlı bayraklarımızla balkon ve pencerelerine davet etti ve Ziya Gökalp Mahallesi’nde coşkulu bir kutlamanın gerçekleştirileceğini söyledi.

“100. yıl coşkusunu birlikte yaşayacağız”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 ile mücadele sürecinin 23 Nisan coşkusuna engel olmayacağını ifade ederek, “Meclisimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü maalesef arzu ettiğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Ancak bu bizim sevincimizi paylaşmaya engel değil. Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayserimizin güzel insanları ve sevgili yavrularımız yine coşkuyla 100. yılımıza sahip çıkacaktır. Yavrularımızın 100. Yıl coşkusunu kutluyorum. Yavrularımıza bu bayramı hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına rahmet diliyorum” dedi.
Kayserilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkon ve pencerelerinden kutlamaya davet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Gönül isterdi ki meclisimizin kuruluşunun ve bayramımızın 100’üncü yılında çok daha büyük bir şenlikle bir arada olalım. Ancak, gün bir arada olmadan bir ve beraber olma günü. Gün, ortak değerlerimizi sosyal mesafelere uyarak gönüllerde coşkuyla yaşama günü. Tüm hemşehrilerimden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı balkonlarına ve iş yerlerine asacakları ay yıldızlı şanlı bayraklarımızla kutlamalarını rica ediyorum. Tüm çocuklarımızın, 23 Nisan akşamı evlerinin balkonlarında başta İstiklal Marşımız olmak üzere şiirler okuyarak bu coşkuya katılmalarını arzu ediyorum. İnşallah içinde bulunduğumuz süreç geride kalacak ve bugünleri hep birlikte telafi edeceğiz. Bayramlarımızda yine hep birlikte yine coşku içinde olacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan akşamı saat 21.00’de coşkulu bir kutlama gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın söyleneceği kutlamaya vatandaşlar balkon ve pencerelerinden katılacak. Büyükşehir Belediyesi, kutlamanın yapılacağı bölgedeki vatandaşlarımıza ay yıldızlı bayrağımızı dağıttı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerle görsel şölen de sunulacak.
 

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