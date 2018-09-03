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10’binin üzerinde öğrenci kayıt yaptıracak

Yeni eğitim-öğretim yılında üniversiteler öğrenci kayıtlarına başladı. Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Üniversitesi de öğrenci kayıtlarına başlayan üniversiteler arasında yer aldı. Her iki üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenci sayısı ise şöyle: Erciyes Üniversitesi'ne 8 bin 749, Kayseri Üniversitesi'ne ise 2 bin 558.

10’binin üzerinde öğrenci kayıt yaptıracak

2018 YKS sonuçlarına göre E-Devlet sistemi üzerinden üniversitelere kayıt işlemleri başladı. 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversite kayıtlarında, YKS sonuçları ile Erciyes Üniversitesi'ne yerleşen 8 bin 749 ve Kayseri Üniversitesi'ne yerleşen 2 bin 558 öğrencinin kayıt işlemleri başladı.
Erciyes Üniversitesi'ne yapılacak kayıtlarda en çok kontenjan bin 438 öğrenci ile Mühendislik Fakültesinin oldu. En az öğrenci kontenjanı ise 82 kişi ile Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu oldu.

Kayseri Üniversitesi'nde en çok kontenjan 856 öğrenciyle Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, en az öğrenci kontenjanı da 68 öğrenci ile Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu'nda yer aldı.   
 

Ekrem Nazlı

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