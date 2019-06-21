11 YILDIR CEVAP YOK

MAHKEME KARARI VAR, CEVAP YOK
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 11 yıl önce KASKİ tarafından Suudi Arabistan’a düzenlenen ziyaretin ardından kuruma verdiği dilekçe ile ‘Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sordu. Cevap gelmemesi üzerine Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayette bulunan Şahin, mahkeme kararı olmasına rağmen 11 yıldır cevapların gelmediğini söyledi.
KURUL DA HAKLI BULDU ANCAK...
Yetkililerden soruların cevaplarını beklediğini kaydeden Şahin: “Milattan önce diyebileceğimiz kadar uzun bir hukuk süreci yaşadık. 2009 yılında Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin su çalışması ve araştırması yapmak üzere yurtdışı gezisi düzenlediğini öğrendik. Bu geziye belediyelerden ve su idaresinden çeşitli yetkililerin de katıldığını, bu gezinin Arabistan’a yapıldığını öğrendik. Su çalışması ve araştırması olduğu için tüketicileri yakından ilgilendirdiğinden dolayı 2009 yılının başında Bilgi Edinme Kanunu’na istinaden ‘Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sorduk. Bu sorunun cevabının bizi ilgilendirmediği ya da çok detaylı çalışma gerektireceğinden dolayı cevap vermeyeceğini ilettiler. Biz de Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayet ettik ve ‘Kanuna istinaden bir dilekçe verdik, bize cevap verilmiyor, karar verin’ dedik. Kurul bizi haklı buldu ve KASKİ’den cevap vermesini istedi” diye konuştu.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 11 yıl önce KASKİ tarafından Suudi Arabistan’a düzenlenen ziyaretin ardından kuruma verdiği dilekçe ile ‘Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sordu. Cevap gelmemesi üzerine Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayette bulunan Şahin, mahkeme kararı olmasına rağmen 11 yıldır cevapların gelmediğini söyledi.
KURUL DA HAKLI BULDU ANCAK...
Yetkililerden soruların cevaplarını beklediğini kaydeden Şahin: “Milattan önce diyebileceğimiz kadar uzun bir hukuk süreci yaşadık. 2009 yılında Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin su çalışması ve araştırması yapmak üzere yurtdışı gezisi düzenlediğini öğrendik. Bu geziye belediyelerden ve su idaresinden çeşitli yetkililerin de katıldığını, bu gezinin Arabistan’a yapıldığını öğrendik. Su çalışması ve araştırması olduğu için tüketicileri yakından ilgilendirdiğinden dolayı 2009 yılının başında Bilgi Edinme Kanunu’na istinaden ‘Bu geziye kimler katıldı, hangi sıfatlarla katıldı? Bu gezi nereye yapıldı? Kayseri’ye su kazanımı olarak ne getirildi ve ne kadar masraf edildi’ gibi sorular sorduk. Bu sorunun cevabının bizi ilgilendirmediği ya da çok detaylı çalışma gerektireceğinden dolayı cevap vermeyeceğini ilettiler. Biz de Bilgi Edindirme Değerlendirme Üst Kurulu’na şikayet ettik ve ‘Kanuna istinaden bir dilekçe verdik, bize cevap verilmiyor, karar verin’ dedik. Kurul bizi haklı buldu ve KASKİ’den cevap vermesini istedi” diye konuştu.
İHA