11 YILDIR CEVAP YOK Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 11 yıl önce Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (KASKİ) Suudi Arabistan’a yaptığı gezinin ardından, kuruma sordukları soruların cevaplarını mahkeme kararına rağmen halen alamadıklarını söyleyerek, “Biz bu soruların cevaplarını KASKİ’den 11 yıl sonrada olsa bekliyoruz” dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 09:38