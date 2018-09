12 Yaşından Beri Tuz Çıkarıyor

Kayseri şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve insanların olumsuz etkilerinden kurtulmayı başaran tek tuz gölü olan Tuzla Gölü'nden bölge halkı az da olsa tuz çıkarmaya devam ediyor.



Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde yaşayan ve 12 yaşından beri Tuzla Gölü'nden tuz çıkardığını söyleyen 62 yaşındaki Seyfi Turan, tuz çıkarma işine özellikle sabah saatlerinde başladığını söyledi. Turan, "Sabah saat 06.00 gibi evden at arabasıyla çıkıyorum. Yaklaşık bir saat süren yolculuk sonrasında göle ulaşıyorum. Burada kürek kullanarak ilk olarak gölün üzerindeki tuzu çıkarıyorum. Ardından zincir ile bağladığım bidona doldurarak gölden sürükleyerek çıkardığım tuzu at arabasına yüklüyorum. Her geldiğimde yaklaşık 500-600 kilo tuz çıkarıyorum" dedi.



Tuzla Gölü'nden saat 10.30 veya 11.00 gibi ayrıldığı anlatan Turan, "Tuzu erken saatlerde topluyoruz çünkü hava ısındığı zaman zemin çok yumuşuyor. Ayrıca tuz insanın gözünü alıyor ve burada durmak, çalışmak zorlaşıyor" diye konuştu. Palas Mahallesinde kendisi gibi at ile gelerek gölden tuz çıkaran kişilerin kalmadığını ifade eden Turan, "Çünkü tuz eskisi gibi satılmıyor. Ben de çevre köylere götürerek satmıyorum. Daha çok evde kullanıyoruz ve özellikle gelip tuz isteyen olursa satıyorum" dedi.



Gölden çıkarılan tuzu kendi evlerinde yemekte bile kullandıklarını söyleyen Turan, "Bir çuval tuzu 20 TL'ye satıyoruz. Çevre ilçeler ve mahalleden gelenler mısıra, pancar küspesine, turşuya, salamura peynire de kullanabiliyor. Çıkardığımız tuz herhangi bir işlem görmeden rahatlıkla kullanılabilir" şeklinde konuştu.