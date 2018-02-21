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13 KİŞİLİK TÜRKMEN AİLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Irak-İran savaşında iki ayağını da kaybeden Türkmen yüzbaşı Hüseyin Kurdi (63), 13 kişilik ailesi ile Kayseri'ye sığındı. Aile Kayseri'de hayırseverlerin yardımıyla sığındığı müstakil evde yaşam mücadelesi veriyor.

13 KİŞİLİK TÜRKMEN AİLE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Telafer’deki savaştan kaçarak 1 buçuk yıl önce Kayseri’ye yerleşen 13 kişilik Türkmen Kurdi ailesi, zor şartlar altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor. 7’si çocuk 13 kişi ile zorlu bir yolculuğun ardından Kayseri’ye gelen aile, yapılacak yardımları bekliyor.

İran-Irak savaşında yüzbaşı rütbesinde görevliyken yanına düşen bomba sonucu 2 ayağını diz kapağının altından kaybeden 63 yaşındaki Hüseyin Kurdi, “Biz buraya Telafer’den geldik. Orada savaş oldu. Annem ve babam orada vuruldu. Savaştan dolayı orada duramadık ve çocuklarımız için savaştan kaçtık. Telafer’de kimse kalmadı. Bizde Türk kardeşlerimizin yanına kaçtık. Burada bize çok yardım ettiler. Allah herkesten razı olsun. Buraya geldiğimizde bir şeyimiz yoktu. 7 çocuğumuz için buraya geldik. Buraya geldiğimizde ilk 2 ay iş çocuklarım iş bulamadı. Daha sonra çalışmaya başladı” diye konuştu.

İHA

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