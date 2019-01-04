Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor

Kayseri’de 13 yıldır 6 mahallede sokak sokak dolaşarak bayat ekmek toplayan 70 yaşındaki emekli Rıfat Pişkiner, ekmekleri sokak hayvanları için yenilecek hale getirerek boş araziye bırakıyor.

13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rıfat Pişkiner, soğuk havaya aldırmadan 13 yıldır devam eden alışkanlığını devam ettiriyor. İlçede 6 mahallenin sokaklarını dolaşarak sokağa atılan ekmekleri toplayan Pişkiner, topladığı ekmekleri sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde ufalayarak boş araziye bırakıyor.

Pişkiner, Karayollarından emekli olduğunu, 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmekleri topladığını söyleyerek, "Bu işi ben Allah rızası için yapıyorum. Ben 70 yaşındayım. Karayollarından emekli oldum. Tam 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmek topluyorum. Torbalar içerisinde getirdiğim bayat ekmekleri ufalayarak hayvanların yiyeceği hale getiriyorum. Sularını veriyorum. Sevap olsun diye Allah rızası için yapıyorum. Kimseden bir beklentim yok" diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSokak HayvanlarıBayat Ekmek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.