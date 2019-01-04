13 Senedir Sokak Hayvanları İçin Bayat Ekmek Topluyor

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rıfat Pişkiner, soğuk havaya aldırmadan 13 yıldır devam eden alışkanlığını devam ettiriyor. İlçede 6 mahallenin sokaklarını dolaşarak sokağa atılan ekmekleri toplayan Pişkiner, topladığı ekmekleri sokak hayvanlarının yiyebileceği şekilde ufalayarak boş araziye bırakıyor.



Pişkiner, Karayollarından emekli olduğunu, 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmekleri topladığını söyleyerek, "Bu işi ben Allah rızası için yapıyorum. Ben 70 yaşındayım. Karayollarından emekli oldum. Tam 13 yıldır sokak hayvanları için bayat ekmek topluyorum. Torbalar içerisinde getirdiğim bayat ekmekleri ufalayarak hayvanların yiyeceği hale getiriyorum. Sularını veriyorum. Sevap olsun diye Allah rızası için yapıyorum. Kimseden bir beklentim yok" diye konuştu.

