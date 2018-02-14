14 ŞUBAT’TA NiKAH SALONUNA AKIN ETTiLER

Kayseri’de 14 Şubat Sevgililer Günü’nde nikah dairelerinde yoğunluk yaşanıyor. Sevgililer Günü’nde dünyaevine girmek isteyen çiftler, sabahın erken saatlerinden itibaren Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri nikah dairelerine akın etti.



14 Şubat’ta Melikgazi Belediyesi’nde 38 çiftin nikahının kıyılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Her şeyden önce 14 Şubat Sevgililer Günü altında gençlerimizin ve insanların bugüne özgü yaklaşımlarını saygıyla karşılıyorum. İnşallah her günümüz bu keyifte ve bu sevinçte olsun diye temennide bulunuyorum. Sevgililer Gününü bir bakıma amaç edinerek bugüne denk getirmek nedeniyle Melikgazi Belediyemizde 38 nikah için müracaat edildi. Tün gençlerimizi ve yakınlarını tebrik ediyorum. Aynı zamanda Melikgazi ilçesinde de nüfusu artıracakları için sevindiğimizi de paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



Dünya evine giren çiftlerden Semanur Özsoy da, “Çok mutluyum. Bugünü 14 Şubat olduğu için seçtik. Yıldönümünde de hem Sevgililer Günü’nü hem de evliliğimizi kutlayacağız” dedi.



Kenan Karacaoğlan ise, “Çok mutluyum. Çok şükür bugünleri de gördük. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin. Bugünde evleniyoruz, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.



Yeni evlenen çifte aile cüzdanlarını ise Melikgazi Belediyesi Basın Yayın Müdürü Faruk Yaman verdi.



İki mutluluğu bir arada yaşamak isteyenler nikah memurluklarına koştu

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Nevşehir’de evlenmek isteyen çiftler iki mutluluğu bir arada yaşamak için nikah memurluğuna müracaat etti.



Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de evlenmek isteyen çiftler evlilik yıldönümlerini unutulmaz kılmak için 14 Şubat sevgililer gününde evlenmek için nikah memurluklarına müracaat ettiler. Nevşehir’de Emre Mutlu ve Zekiye Gönül Şahin çifti de evlilik yıldönümlerini unutulmaz kılmak için dünya evine giren çiftlerden bir tanesi oldu. Nevşehir Belediyesi Nikah Memurluğuna 3 ay önce evlenmek için müracaat eden genç çift sabahın erken saatlerinde nikahlarını kıydırdılar. 14 Şubat sevgililer gününde nikah kıydıran Emre Mutlu ve Zekiye Gönül Şahin’in mutlulukları gözlerinden okunurken genç çift bu tarihte evlenmiş oldukları için son derece mutlu olduklarını söyledi. Damat Emre Mutlu, “14 Şubat tarihini seçmemin nedeni hem sevgililer günü hem de evlilik yıl dönümünü bir arada kutlamak için seçtim. İyi ki seçmişim. Mutluyuz, Allah herkesin mutluluğunu daim etsin” dedi. Gelin Zekiye Gönül Şahin ise, “Çok heyecanlı ve bir o kadarda mutluyum. Hem sevgililer günü hem de nikah günümüz çifte mutluluk oldu. Rabbim herkese bu mutluluğu nasip etsin” diye konuştu.



Nevşehir Belediyesi Nikah Memuru Ertuğrul Usta ise açıklamasında her yıl Nevşehir’de 10 ila 12 çiftin 14 Şubat sevgililer gününde nikah kıydırmak için müracaat ettiklerini belirtirken bugün ise 10 çiftin nikahını kıyacaklarını söyledi. Usta, “Bugün 14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla nikah kıydırmak için çiftlerimiz üç, dört hatta altı ay önceden müracaat ederek bu iki mutlu günlerini bir araya getirmiş bulunmaktalar. Bugün ve bundan sonra evlenecek olan tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Bugün için Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerini gerçekleştirecek 10 çiftimiz bulunuyor” şeklinde konuştu.

İHA