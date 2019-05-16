"1.49 MİLYAR BORÇLA DEVRALDIK" Eski Başkan Mustafa Çelik kendisinin belediyeyi (Özhaseki döneminden) 1.49 milyar lira borçla devraldığını belirtirken, kendisinin de Büyükkılıç’a belediyeyi 1.22 milyar lira borçla devrettiğini açıkladı. Böylece Çelik, gazetemiz tarafından bir süre önce yayınlanan, “İşte Çelik döneminden kalan borç” başlıklı haberimizi de yüzde 99 doğruluk payı ile teyit etmiş oldu. Kayseri Gündem Gazetesi olarak yayınladığımız haberde Çelik’ten kalan borç miktarını 1.24 milyar TL olarak duyurmuştuk.

16 Mayıs 2019 Perşembe 09:14