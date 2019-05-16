"1.49 MİLYAR BORÇLA DEVRALDIK"

ISRARLARA RAĞMEN AÇIKLAMAMIŞTI
Kayseri Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten daha önce hem televizyon programlarında hem de gazete sütunlarında yaptığımız çağrı ve haberlerle, belediyenin borç miktarını açıklamasını ısrarla istemiştik ancak Çelik düne kadar hiçbir açıklama yapmamış yuvarlak açıklamalarla konuyu geçiştirmişti. Hatta basın mensuplarına verdiği veda yemeğindeki konuşmasının ardından kendisine borç miktarı sorulmuş ancak Çelik yine rakam vermekten kaçınmıştı.
ÖZHASEKİ’DEN DEVROLAN GAYRİMENKUL YOK
Eski Başkan Çelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni 1.493 milyon (eski parayla 1 katrilyon 493 milyar lira) lira borçla devraldıklarını belirtirken dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin bırakmış olduğu borç miktarını da açıklamış oldu. Çelik Başkanlığa geldiği tarih itibariyle Özhaseki’den kalan herhangi bir gayrimenkul devrinden bahsetmezken, kendisinin Büyükkılıç’a 735 milyon lira değerinde satışa hazır gayrimenkul bıraktığını da açıkladı.
Kayseri Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten daha önce hem televizyon programlarında hem de gazete sütunlarında yaptığımız çağrı ve haberlerle, belediyenin borç miktarını açıklamasını ısrarla istemiştik ancak Çelik düne kadar hiçbir açıklama yapmamış yuvarlak açıklamalarla konuyu geçiştirmişti. Hatta basın mensuplarına verdiği veda yemeğindeki konuşmasının ardından kendisine borç miktarı sorulmuş ancak Çelik yine rakam vermekten kaçınmıştı.
ÖZHASEKİ’DEN DEVROLAN GAYRİMENKUL YOK
Eski Başkan Çelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni 1.493 milyon (eski parayla 1 katrilyon 493 milyar lira) lira borçla devraldıklarını belirtirken dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin bırakmış olduğu borç miktarını da açıklamış oldu. Çelik Başkanlığa geldiği tarih itibariyle Özhaseki’den kalan herhangi bir gayrimenkul devrinden bahsetmezken, kendisinin Büyükkılıç’a 735 milyon lira değerinde satışa hazır gayrimenkul bıraktığını da açıkladı.
Özel Haber: İlter Sağırsoy
Gördünmü Hizmeti,gördünmü yatırımı,gördünmü kalkınmayı,borç (kredi) ile hizmet verilecekse durum bu"Elhamdulillah düşük faizli kredi buluyoruz derseniz.),bunun neticesi ahlak,maneviyat,büyük küçük sevgi saygı ve adalet,işin ehline verilmesi ipotek altındadır,en önemlisi Allah (C.C.) korkusu kalmamıştır.Olumlu ve olumsuz katkısı olanları Yaradana havele ediyorum.