Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"1.49 MİLYAR BORÇLA DEVRALDIK"

Eski Başkan Mustafa Çelik kendisinin belediyeyi (Özhaseki döneminden) 1.49 milyar lira borçla devraldığını belirtirken, kendisinin de Büyükkılıç’a belediyeyi 1.22 milyar lira borçla devrettiğini açıkladı. Böylece Çelik, gazetemiz tarafından bir süre önce yayınlanan, “İşte Çelik döneminden kalan borç” başlıklı haberimizi de yüzde 99 doğruluk payı ile teyit etmiş oldu. Kayseri Gündem Gazetesi olarak yayınladığımız haberde Çelik’ten kalan borç miktarını 1.24 milyar TL olarak duyurmuştuk.

"1.49 MİLYAR BORÇLA DEVRALDIK"
ISRARLARA RAĞMEN AÇIKLAMAMIŞTI

Kayseri Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Çelik’ten daha önce hem televizyon programlarında hem de gazete sütunlarında yaptığımız çağrı ve haberlerle, belediyenin borç miktarını açıklamasını ısrarla istemiştik ancak Çelik düne kadar hiçbir açıklama yapmamış yuvarlak açıklamalarla konuyu geçiştirmişti. Hatta basın mensuplarına verdiği veda yemeğindeki konuşmasının ardından kendisine borç miktarı sorulmuş ancak Çelik yine rakam vermekten kaçınmıştı. 

ÖZHASEKİ’DEN DEVROLAN GAYRİMENKUL YOK 

Eski Başkan Çelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni 1.493 milyon (eski parayla 1 katrilyon 493 milyar lira) lira borçla devraldıklarını belirtirken dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin bırakmış olduğu borç miktarını da açıklamış oldu. Çelik Başkanlığa geldiği tarih itibariyle Özhaseki’den kalan herhangi bir gayrimenkul devrinden bahsetmezken, kendisinin Büyükkılıç’a 735 milyon lira değerinde satışa hazır gayrimenkul bıraktığını da açıkladı.
 

Özel Haber: İlter Sağırsoy

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Memduh BüyükkılıçMehmet ÖzhasekiMustafa çelikBüyükşehir BoçKayseri Büyükşehir BelediyesiKayseri GündemKayseri HaberHaberlerHaber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Misafir 4 gün önce

Gördünmü Hizmeti,gördünmü yatırımı,gördünmü kalkınmayı,borç (kredi) ile hizmet verilecekse durum bu"Elhamdulillah düşük faizli kredi buluyoruz derseniz.),bunun neticesi ahlak,maneviyat,büyük küçük sevgi saygı ve adalet,işin ehline verilmesi ipotek altındadır,en önemlisi Allah (C.C.) korkusu kalmamıştır.Olumlu ve olumsuz katkısı olanları Yaradana havele ediyorum.

Cevapla
Beğenmedim! (1)