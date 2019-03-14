15 AİLE HEGEMONYASI BİTECEK

SURİYE BAĞLARI
Başkan adayı Dursun Ataş, Eskişehir Bağları bölgesinde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet etti. Ataş, “Gördüğüm o ki, hükümetin yanlış adımları yüzünden Eskişehir bağları, Suriye Bağları olmuş” diye konuştu.
SURİYELİLERE PARA YOK
Ataş, Eskişehir Bağları seçmen irtibat bürosunun da açılışını yaptığı ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Ataş yerelde hak edilen hizmetin herkese eşit olarak götürüleceğini belirterek, “Eskişehir Bağlarını ziyaret ediyorum, toplantılar yapıyorum. Tüm Türkiye biliyor ki, Eskişehir Bağları, Suriye bağları oldu. Google’a yazın Suriye bağları yazıyor Suriyelilere giden her kuruşta kesilecek ve bu memleketin evlatlarına verilecek” diye konuştu.
BU DURUM BİTECEK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kayseri İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin yıllardır “birlik beraberlik bozulmasın” denilerek 15 ailenin idaresine terk edildiğini söyledi. Ataş, “Bu durum bitecek Kayseri’yi Kayseri’de yaşayan 1,5 milyon kişi, birkaç ailenin değil Kayseri’nin önceliklerine göre yönetecek” dedi.
Başkan adayı Dursun Ataş, Eskişehir Bağları bölgesinde yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet etti. Ataş, “Gördüğüm o ki, hükümetin yanlış adımları yüzünden Eskişehir bağları, Suriye Bağları olmuş” diye konuştu.
SURİYELİLERE PARA YOK
Ataş, Eskişehir Bağları seçmen irtibat bürosunun da açılışını yaptığı ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Ataş yerelde hak edilen hizmetin herkese eşit olarak götürüleceğini belirterek, “Eskişehir Bağlarını ziyaret ediyorum, toplantılar yapıyorum. Tüm Türkiye biliyor ki, Eskişehir Bağları, Suriye bağları oldu. Google’a yazın Suriye bağları yazıyor Suriyelilere giden her kuruşta kesilecek ve bu memleketin evlatlarına verilecek” diye konuştu.
BU DURUM BİTECEK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kayseri İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin yıllardır “birlik beraberlik bozulmasın” denilerek 15 ailenin idaresine terk edildiğini söyledi. Ataş, “Bu durum bitecek Kayseri’yi Kayseri’de yaşayan 1,5 milyon kişi, birkaç ailenin değil Kayseri’nin önceliklerine göre yönetecek” dedi.
İlter SAĞIRSOY