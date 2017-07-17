15 Temmuz anısına zirvede bayrak açtılar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Kayseri Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına, Erciyes Dağının 3 Bin 916 metre yüksekliğindeki zirvesinde Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı okundu, şehit ve gazilerimiz için dua edildi.

Zirve tırmanışı hakkında bilgi veren Kayseri Dağcılık İl Temsilcisi Ahmet Duran, 15 Temmuz'da hain darbe girişimine karşı demokrasiyi korumak için canlarını ortaya koyan ve bu uğurda canlarını feda eden şehitleri anmak adına Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Duran, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi anmak için Türkiye Dağcılık Federasyonu öncülüğünde “15 Temmuz'da 15 Zirvede 15 Demokrasi Ateşi” adıyla hazırlanan program kapsamında bir demokrasi meşalesini de Erciyes'in zirvesinde yakmak için tırmandık. Sabah saat 03.00 itibari ile başladığımız tırmanışı saat 09.00’da tamamladık. Zirvede saygı duruşu yapıp, İstiklal Marşı’nı okuduk ve şehitlerimiz için dua ettik. Bu özel günde bu tırmanışı gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, gazilerimize de sağlık diliyorum. Bizlere bu etkinlikte desteklerini esirgemeyen Hacılar Belediyesi’ne, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’ye, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, tırmanışa katılan TDF Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir ve dağcılara teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan TDF Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir ise “Şehitlerimizi anmak için bu tırmanışı gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. 15 Temmuz darbe girişiminden bu güne bir yıl geçti. İnşallah böyle bir olay bir daha tekrarlanmaz. Demokrasi ateşi doğudan batıya tüm Türkiye’de 15 zirvede gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerin tekrarlanmasını diliyorum.”

Tırmanışa katılan dağcılar ise böyle bir faaliyet içerisinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, 15 Temmuz’da canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andıklarını belirttiler.

Kurum Haberi



