Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu milletin cesareti, vatan, bayrak, devlet ve ezan sevgisiyle, iman ve irfanıyla hanin kalkışmayı önlediğini hatırlattı. Başkan Aksoy, “15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve hükümetimiz FETÖ terör örgütünün Pensilvanyadaki şarlatanının talimatları ve ülkemizdeki asker kıyafeti giymiş teröristlerinin kalkışmasıyla alçakça bir darbe girişimine maruz kalmıştır. Milletimizin üzerine ordumuzdan gasp ettikleri uçaklar, tanklar, toplar, tüfeklerle bomba ve kurşun yağdırmışlardır. Ancak bu aziz millet cesareti, feraseti, vatan, bayrak, devlet ve ezan sevgisiyle, iman ve irfanıyla uçaklara, tanklara, tüfeklere bombalara ve kurşunlara sadece vücutlarını siper ederek 249 şehit ve 2 bin 189 gazi vermiş, vatanımızı FETÖ’nün kahpelerine, alçaklarına, tarihimizin en büyük ihanet şebekesine teslim etmemişlerdir. Şimdi de bu ihanet şebekesinin elemanları tek tek inlerinden alınıp hesap vermek üzere yargı önlerine çıkarılmaktadır” dedi.



Başkan Akif Aksoy ayrıca, “Devlet ile millet kenetlenmesinin gücünün tek yumruk olarak tüm dünyaya gösterildiği bu mücadele sonucunda bizlere; kahramanlıklarını, cesaretlerini, ruhlarını, sevdiklerini ve bu güzel vatanı emanet bırakan şehit ve gazilerimiz olmuştur. Türk milletinin sergilediği dik duruş ve verdiği mücadeleyle Türk tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Destanı’nı şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı. [Kurumsal]

