15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 47 Kilometre Yürüdü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümünde Develi ilçesine bağlı Şıhlı Mahallesi'nden gece 00.30'da yola çıkan Bünyamin Yurdakul, 47 kilometre yol yürüdü. Yaklaşık 9 saat süren yürüyüş sonrasında Develi ilçe meydanına gelen Yurdakul, "Bugün hain darbe girişiminin 2. yıl dönümü, bu kara günü hatırladıkça yapanlara lanet okumaya devam edeceğiz. O gece liderimiz, Başkomutanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlara inin çağrısı üzerine meydanlara koştuk" dedi.



Yurdakul, "Bende şahsım olarak ilk geceler meydanlara nasıl indi isek o geceyi unutmamak ve unutturmamak adına ilkini 15 Temmuz 2017 tarihinde yaptığım Şıhlı Mahallesi'nden Develi Meydanı'na 47 kilometrelik yürüyüşün bu yıl ikincisini yapmış bulunmaktayım. Allah bana sağlık sıhhat verdiği sürece her yıl 15 Temmuz'da hainlere başkaldırış yürüyüşüm yaya olarak devam edecektir" diye konuştu.



43 yaşındaki Yurdakul, "Yürümek amacı, hedefi, gayesi varsa, bir anlam ve mana taşır. İşte bu yürüyüş Emperyalist İslam düşmanı Ümmet düşmanı ve bunlara uşaklık eden içimizdeki satılmışlara meydan okuyan bir yürüyüştür" diyerek şunları söyledi: "İşte bu millet vatanı, devleti, bayrağı ve inancı için, bağlı bulunduğu ümmetin yeşermiş ümitleri için, muhabbet beslediği lideri için, gerekirse binlerce kilometre yol kat eder ve bu yolda can verir. Öncelikle bu yürüyüş, o gece şehit olan başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimiz için, yine o gece yaralanan gazilerimiz için, bu yürüyüş Fırat Kalkanı'nda, Afrinde, Münbiçte, Kandilde, Cudide, Kato dağlarında, Gabarda binlerce kilometre yol yürüyüp, teröre nefes aldırmayan Türk ordusu için, bu yürüyüş savaştan dolayı vatanlarından olan mağdur ve mazlum Suriyeliler için, bu yürüyüş katil İsrail'in modern silahlarına karşı göğsünü siper eden öksüz ve yetim Filistinliler için, bu yürüyüş, tüm İslam coğrafyasında ezilen Müslüman halkların yeniden huzur ve rahat rahata ulaşmasına vesile olması içindir.



Özellikle yürüyüşüm Yaradılanı Yaradandan ötürü seven, vatan sevdalısı, bayrak aşığı, milletin hizmetkarı, ümmetin derdiyle dertlenen, tüm insanlığın barış ve kardeşlik umutlarını karşılığı, dünya beşten büyüktür diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan için. Tüm bu duygular içinde vatanımı, devletimi, bayrağımı, milletimi ve sevdalısı olduğum ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum" dedi.