15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler için mevlit okundu

Mevlit programına Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri 2'inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen mevlit Hunat Camisinde yapıldı. Öğle namazından önce Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua yapıldı. Öğle namazının ardından protokol üyeleri cenaze namazına katılarak saf tuttular. Cenaze namazının kılınmasının ardından ise protokol üyeleri vatandaşlara köfte ekmek ve ayran dağıttı.

