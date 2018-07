15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit Müzesi'ni 5 bin kişi ziyaret etti

FETÖ terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na misket bombasıyla saldırı düzenlenmiş, düzenlenen saldırıda şehit olan 44 polisten biri olan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in hatıraları Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan müzede yaşatılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Vali Süleyman Kamçı tarafından açılışı yapılan müzede Şehit Cennet Yiğit'e ait özel eşyalar, kendi eliyle yaptığı resimler, Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan misket bombası ve fotoğraflar vatandaşlara sunuluyor. Baba Yahya Kemal Yiğit, şer olarak bilinen 15 Temmuz'un ülke ve İslam coğrafyası için hayra dönüştüğünü ifade ederek, "15 Temmuz ülkemiz, İslam dünyası için yaşanmaması gereken bir gündü. Fakat tabi ki her şerde bir hayır vardır; o gün bizim şer olarak, bildiğimiz ülkemiz için İslam dünyası için hayra dönüştü. Bizlerin tabi ki ciğeri yandı fakat ülkemizin kurtuluşunda bizim yavrumuz da küçücük bir vesile olmuşsa biz bununla iftihar ediyoruz. Vatanımız yoksa biz bir hiçiz, iyi ki bu vatanımız var. Tabi ki vatanımız yoksa bizler de yokuz. Kurtuluşuna vesile oldular, 15 Temmuz sonrası ve öncesi bu vatan uğruna, mukaddesat uğruna şehit olan bütün aziz şehitlerimizin önünde minnetle eğiliyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.



"Amacımız gelecek nesillere bir şeyler anlatmak"

Şehit Cennet Yiğit Müzesi'ni açılışından bu güne kadar yaklaşık 5 bin vatandaşın ziyaret ettiğini dile getiren Baba Yiğit, "Net rakam yok ama tahmini 4-5 bin vatandaş ziyaret etti, belki de daha fazla. Allah razı olsun Kayseri’den, çevre ilçelerden okullar başta olmak üzere vatandaşlarımız ziyarete geliyorlar. Oraya ziyarete gelenlerin hepsi oradan; 15 Temmuz’un nasıl yaşandığını, niye yaşandığını az da olsa idrak edip gidiyorlar. Biz de onlara vesile olabildiysek kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Biz, gelecek nesillere bir şeyler anlatmak, öğretmek için o müzeyi oluşturduk. İnşallah başarılı olmuşuzdur" ifadelerini kullandı.



"Hayvan olabilselerdi bunu yapmazlardı"

Vatanın kıymetinin bilinmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Baba Yiğit, "Bu vatanın kıymetini bileceğiz. Yıllarca biz hep kendi sırtımıza binenlerin kıymetini bildik, oysa biz bu vatanın sırtına bindik, yaşadık ama hiç kıymetini bilmedik. İnşallah bundan sonra gelecek nesiller vatanımızın kıymetini bilir. İnşallah uğruna binlerce şehit verdiğimiz bu vatanın kıymetini bilirler ve bileceklerini de zannediyorum. İnanın şu anki nesilde büyük bir uyanış var, inşallah daha da çoğalır bunlar. 15 Temmuz’u yaşadık, o gençlere hepimiz minnettarız. O FETÖ’cü hainler de bırakın birazcık insan olmayı hayvan dahi olabilselerdi vallahi bunu yapmazlardı. Çünkü bunların yaptığını hayvan hayvana yapmıyor. Allah onları da ıslah etsin, ıslahları memnun değilse Allah’ın ‘kahhar’ sıfatına havale ediyoruz. Rabbim her şeyin iyisini biliyor" diye konuştu.

Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ise kızlarını çok özlediklerini, 15 Temmuz'u tekrar yaşamamak için dua ettiklerini kaydetti. Anne Yiğit, "15 Temmuz demek o günü tekrar yaşamak demek. Cenneti'i bulamadığımız günler, ulaşamadığımız saatler, acı ve hüzün demek. 2 yıl oldu Cennet'i çok özledik. Allah bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bizler yaşadık, Allah hiç kimseye evlat acısı vermesin. Yavrum melek gibiydi, nasıl yaşarsan öyle ölürmüşsün. Birtanem melek gibiydi. Devletimize, reisimize sahip çıkalım bir daha böyle 15 Temmuzlar yaşamayalım inşallah. Neden bizim devletimiz, milletimiz çok güzel yerlere gitmesin? Bilmiyorum işte, ne diyelim ki" şeklinde konuştu.



"Son sözü 2 dakikaya arayacağım oldu. Bekliyoruz"

Kızı ile son konuşmasını aktaran Anne Yiğit, son sözünün 'Anne toplantıya gireceğiz, 2 dakikaya arayacağım' olduğunu söyledi. Yiğit Konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Son konuşmamız 00:00'a 10 kala civarıydı aradım 'Cennet orası bombalanıyormuş' diye. Sadece dedi ki 'Anne burası karışık, sıkıntı var. Toplantıya giriyoruz ben seni 2 dakikaya arayacağım' dedi. Sonra aradım, aradım, aradım telefonları hep meşgul çalıyordu. Meğerse bombalanmış, bize 1 bomba düştü dediler, 4 bomba atılmış. Sabah oldu içimizde bir ateş yola düştük, yolda şehit haberi geldi. Konuştuğumuz son sözü 'Ben seni 2 dakikaya arayacağım' oldu. Bekliyoruz, bir gün bir yerlerden çıkıp gelir mi diye her gün bekliyoruz. Çıkıp gelmeyeceğini biliyoruz, ama anne özlemi işte. Allah kimsenin yüreğini yakmasın."



"Vatanımıza, reisimize sahip çıkalım"

15 Temmuz'un yıl dönümü vesilesiyle vatandaşlara da seslenen anne Huriye Yiğit, Türkiye'nin başka dostu olmadığını belirterek, "Herkese diyorum ki; vatanına sahip çıksınlar. Birlik olalım, dirlik olalım, cumhurbaşkanımızın dediği gibi herkesin tek yürek olması gerekiyor. Bizim Türkiye'den başka dostumuz yok" ifadelerini kullandı.