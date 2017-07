‘15 Temmuz’ şehitlere ziyaretle başladı!

İlk olarak Bünyan ilçe mezarlığındaki şehit Cennet Yiğit'in kabrini ziyaret eden Özhaseki, buradaki şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.



Şehitlikte, Kur-an'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından, Bakan Özhaseki ve şehidin babası Yahya Yiğit, mezarlıktan el ele ayrıldı.



Daha sonra şehit Yiğit'in Fatih Mahallesi'ndeki babaevine geçen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da ki hain kalkışmanın üzerinden bir yıl geçtiğini fakat hala şehitlerin sıcaklığını hissettiklerini belirtti.



Şehitlerin ailesini her fırsatta ziyaret ettiklerini anlatan Özhaseki, "O günden beri her geldiğimizde şehitlerimize ve ailelerine uğruyoruz. Kayseri'de de iki tane gencecik özel harekatta görevli kızımız vardı. İki arkadaştı. Birisi Bünyan'dan Cennet kızımız öbürü de Yeşilhisar'dan. İkisi de aynı gün şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Yattıkları yer nur olsun. İnşallah orada peygamber efendimize komşu oldular ve bizlere şefaat ederler diye de dua ediyoruz." diye konuştu.



Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya'nın her zaman dik durduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Emin olun Cennet kızımızın evine her geldiğimizde babası Yahya abinin bize serinlik vermesi bizi daha çok duygulandırıyor. Biraz önce geldiğimiz yerde sohbet ederken 'Şuan eğer şehitlik için yapılacak bir şey varsa her zaman gitmeye hazırım.' diyor. Bir de bir başka şükrü var, o daha çok duygulandırıyor bizi, 'Allah'a şükür benim evladım bu vatan için bu bayrak için bu ezan için şehit oldu. Peki tersi olsa da okullarda bu hain FETÖ'cülere inansa arkalarına takılsa ihtilalcilerin içinde olsa orada ölseydi veya hapis olsaydı, biz ne yapardık. O zaman kimsenin yüzüne bakamazdık. Elimiz yüzümüz kızarırdı, içimiz kan ağlardı. O yüzden bize Cenabı Hak şehit evladının babası anası olmak gibi mertebe nasip etti.' diyor. Bu da bizi duygulandırıyor. Bu duyguları düşünen bir milletin tabi ki sırtı yere gelmez. Allah bir daha böyle bir kötü gün göstermesin."

Bakan Özhaseki, daha sonra şehit Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.



Burada Kur-an'ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Özhaseki, şehidin babaevine geçti.



Özhaseki'ye, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu ve Hülya Nergis ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden eşlik etti.

AA