15 Temmuz’da yatalak oldu, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor

Hain darbe girişiminin yaşandığı gün Bursa'da olduğunu ve eşi ile birlikte 12. kattaki dairelerinden misafirleri yolcu ettiklerini söyleyen Adil Öztürk, "Apartman boşluğundan bir kadın 'İhtilal var' diye bağırınca ben paniğe kapıldım. Dengemi kaybederek duvara çarptım. Köşe bentler demirliydi. Kendimi o demirlere çarpmışım. Zaten sakat olan ayağım iki yerinden kırıldı. Hastanede 7 ay kaldım ama yapılan tüm tedaviye rağmen yatağa mahkum kaldım. Bacaklarım su topluyor. 2 ay 2 yıldır yatıyorum" diye konuştu.



Maddi sıkıntısı olmadığını, tekrar ayağa kalkmak istediğini belirten Adil Öztürk, "Benim maaşım çok şükür yerinde, kendimi geçindiriyorum, muhannete muhtaç değilim. Fakat üzüldüğüm, o kadar hastanede kaldım ama ayaklarımda hala su var. Niye beni tedavi etmiyorlar, niye beni bu halden kurtarmıyorlar? Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, bakanlardan tedavim için yardım istiyorum. Maddiyatla ilgili bir şey istemiyorum. Beni hastaneye mi götürecekler, ne yapacaklarsa derdime bir çare bulsunlar. Benim ayağımdan başka sakat tarafım yok. Diğer ayağım sağlam, kollarım sağlam. Erdoğan için canımı veririm. Bu kadar hastayım ona. Allah işini gücünü rast getirsin. Ben yalancı değilim, bir şey beklemiyorum. Tedavi bekliyorum.”

