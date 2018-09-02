Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Temmuz’da yatalak oldu, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor

Kayseri’de yaşayan 76 yaşındaki Adil Öztürk, 15 Temmuz hain darbesinin yaşandığı gece, "İhtilal oldu" bağırtılarını duyduktan sonra paniğe kapılarak dengesini kaybetti. Sakat olan ayağı iki yerden kırılan Öztürk, 2 yıldır yatağa mahkum olduğunu belirterek yeniden yürüyebilmek için yardım istedi. 

15 Temmuz’da yatalak oldu, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor

Hain darbe girişiminin yaşandığı gün Bursa'da olduğunu ve eşi ile birlikte 12. kattaki dairelerinden misafirleri yolcu ettiklerini söyleyen Adil Öztürk, "Apartman boşluğundan bir kadın 'İhtilal var' diye bağırınca ben paniğe kapıldım. Dengemi kaybederek duvara çarptım. Köşe bentler demirliydi. Kendimi o demirlere çarpmışım. Zaten sakat olan ayağım iki yerinden kırıldı. Hastanede 7 ay kaldım ama yapılan tüm tedaviye rağmen yatağa mahkum kaldım. Bacaklarım su topluyor. 2 ay 2 yıldır yatıyorum" diye konuştu. 

Maddi sıkıntısı olmadığını, tekrar ayağa kalkmak istediğini belirten Adil Öztürk, "Benim maaşım çok şükür yerinde, kendimi geçindiriyorum, muhannete muhtaç değilim. Fakat üzüldüğüm, o kadar hastanede kaldım ama ayaklarımda hala su var. Niye beni tedavi etmiyorlar, niye beni bu halden kurtarmıyorlar? Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, bakanlardan tedavim için yardım istiyorum. Maddiyatla ilgili bir şey istemiyorum. Beni hastaneye mi götürecekler, ne yapacaklarsa derdime bir çare bulsunlar. Benim ayağımdan başka sakat tarafım yok. Diğer ayağım sağlam, kollarım sağlam. Erdoğan için canımı veririm. Bu kadar hastayım ona. Allah işini gücünü rast getirsin. Ben yalancı değilim, bir şey beklemiyorum. Tedavi bekliyorum.” 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler15 Temmuz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.