17 BELEDİYE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilçe belediye başkanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelerek hem 16 ilçenin taleplerini dinliyor hem de koordinasyonu sağlayarak çalışmaları yürütüyor. Düzenlenen video konferans toplantısında 16 ilçe belediye başkanının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy’da hazır bulundu.







Video konferans toplantısının açılışında, herkesin görevini hassasiyetle yürüttüğünü kaydeden Büyükkılıç, 17 belediyeninde uyum içinde çalıştığına vurgu yaptı.



Görüş alış verişi içinde bulunmak adına ve talepleri dinlemek için video konferans yöntemiyle toplantı yapan Büyükkılıç, akıllı şehirciliğin önemini de vurguladı. Büyükkılıç, toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Akıllı şehirciliğin önemini ve 17 belediyemizin uyumla çalışmasını görüyoruz. Bizleri seven ve güvenen hemşehrilerimizin duygularına layık olarak çalışıyoruz. Sosyal, sağlık ve çevre konuları açısından herkes üstüne düşeni yapıyor. Şanslı bir şehirdeyiz. Bu şehir vatanına ve milletine inançla bağlı; yardımlaşmayı ve dayanışmayı ibadet bilen bir şehir. Mevzuata, kural ve yasalara uymayı kendine ilke edinen bir şehir. Bu sürecin kısa sürede geçeceğine inanıyoruz. Kamu ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Böyle bir çalışmaya destek oldukları için bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum”







İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükkılıç’ın konuşmasının ardından söz alan belediye başkanları ilçe belediye başkanları da uyum içerisinde çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.



