176.729 yolcuya hizmet verildi

2018 Yılı Nisan ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.037 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 132 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1.169’a ulaştı.

2018 Yılı Nisan ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 18 artışla 1.729 ton olarak gerçekleşti.

4 Aylık Gerçekleşmeler

2018 Yılı Nisan Sonu gerçekleşmelerine göre;

Kayseri Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 677.257 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4.489’ya, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 22 artışla 6.438 tona ulaştı.

İHA

