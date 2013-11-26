2 Kişiyi Gasp Eden 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de, 2 kişiyi gasp ederek değerli eşyalarını aldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Aynı işyerinde çalışan R.K. ile S.P.'nin, zorla Ü.B., L.K. ve Ö.K. tarafından araçla Erkilet civarına götürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde R.K. ve S.P.'yi darp eden şahısların mağdurların cep telefonu, fotoğraf makinesi ve paralarını gasp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü. Olay sonrası mağdur olan R.K. ile S.P.'nin kendilerini gasp ettiklerini ileri sürdükleri Ü.B., L.K. ve Ö.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan şikayetin ardından Ü.B., L.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sorgulamanın ardından Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Zanlıların Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerinin alınmasının sürdüğü bildirildi.