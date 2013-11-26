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2 Kişiyi Gasp Eden 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de, 2 kişiyi gasp ederek değerli eşyalarını aldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.Aynı işyerinde çalışan R.K. ile S.P.'nin, zorla Ü.B., L.K. ve Ö.K. tarafından araçla Erkilet civarına götürüldüğü iddia...

2 Kişiyi Gasp Eden 3 Şahıs Yakalandı
Kayseri'de, 2 kişiyi gasp ederek değerli eşyalarını aldığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi adliyeye çıkarıldı.

Aynı işyerinde çalışan R.K. ile S.P.'nin, zorla Ü.B., L.K. ve Ö.K. tarafından araçla Erkilet civarına götürüldüğü iddia edildi. Olay yerinde R.K. ve S.P.'yi darp eden şahısların mağdurların cep telefonu, fotoğraf makinesi ve paralarını gasp ederek zorla senet imzalattıkları öne sürüldü. Olay sonrası mağdur olan R.K. ile S.P.'nin kendilerini gasp ettiklerini ileri sürdükleri Ü.B., L.K. ve Ö.K.'den şikayetçi oldu. Yapılan şikayetin ardından Ü.B., L.K. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sorgulamanın ardından Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

Zanlıların Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadelerinin alınmasının sürdüğü bildirildi.

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karmanlı 4 yıl önce

büyük bir emek sarf ederek olayı çözen ekiplere teşekkür eder başarılarının devamını dilerim

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candalı @karmanlı 4 yıl önce

aralarında sucsuz olanlar olabilir yorumlarınıza dsikkat edin

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duygu uzun 4 yıl önce

onlar sucsuz lan o gazetecılerın amına koyarım

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duygu uzun 4 yıl önce

karmanlı arkadas bılıp bılmeden konusma onlar sucsuz o gazetecıler cıvatalar yalan yanlış haber cıkarmıslar

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